Le pagelle di Milan-Spal 2-0: Kessie monumentale, attacco della Spal non pervenuto

Milan

Gianluigi Donnarumma sv: mai realmente impegnato, solo un’uscita coraggiosa e niente più. Serata di riposo.

Cristian Zapata 6,5: va anche vicino al gol, non fatica troppo in contenimento e porta a casa la pagnotta.

Leonardo Bonucci 7: in costante crescita, complice anche un attacco della Spal davvero mansueto e inoffensivo. Chiude con tempismo e precisione, carico al punto giusto.

Alessio Romagnoli 6: prestazione parzialmente rovinata dall’ammonizione finale, la seconda in due partite. Questa francamente evitabile, soprattutto perché giunta all’89’ a risultato acquisito. Sembrano dettagli minimi ma sull’economia di una stagione possono pesare. Per il resto poche sbavature.

Ignazio Abate 6,5: ottima propulsione sulla destra, Gomis gli toglie dall’incrocio dei pali un destro preciso. Per ora, tra lui e Calabria, se la sono cavata discretamente nel sostituire Conti. Dovranno proseguire così.

Franck Kessie 7,5: lascia a Rodriguez il primo rigore di serata, segna perfettamente il secondo. Si allarga spesso a destra, zona di campo dove sfonda molto spesso, e non riescono mai ad arginarlo.

Lucas Biglia 7: metronomo di centrocampo, cassaforte di palloni e di ritmi, muove la squadra e la partita a piacimento nonostante un inizio in sordina. Esce tra gli applausi scroscianti di San Siro. (dall’82’ Manuel Locatelli sv)

Hakan Calhanoglu 5: un passo avanti, un passo indietro, un passo avanti, un passo indietro. Non c’è continuità nel suo inizio di stagione ed è francamente incomprensibile. Straripante contro l’Austria Vienna, un fantasma con la Spal. Vai a capirlo. (dal 74’ Giacomo Bonaventura sv)

Ricardo Rodriguez 7: insieme a Kessie e Biglia è forse l’acquisto che sta rendendo di più in questo Milan d’inizio stagione. Una risorsa di questo genere e sinistra mancava da anni al Milan, probabilmente da Serginho. Ha corsa e qualità, ha registrato la fase difensiva anche contro un cliente non facile come Lazzari. Bene, molto bene.

Ricardo Rodriguez, MilanLaPresse

Nikola Kalinic 5: lontana la scorpacciata con l’Udinese, tocca davvero pochi palloni e soprattutto si pesta continuamente i piedi con André Silva. (dal 62’ Suso 6: prova a lasciare il segno in poco meno di mezz’ora, si accende senza trovare collaborazione).

André Silva 6,5: bene rispetto ad altre volte in campionato, meno bene rispetto alle aspettative che ci sono su di lui. Segna tanto in Europa League, ma non ha ancora ben assimilato i ritmi e soprattutto l’impatto fisico della Serie A. Però, ripetiamo, sembra in costante crescita perché alcune giocate sono davvero di buon livello.

All. Vincenzo Montella 6,5: insiste nel cambiare sempre gli interpreti, anche se per la terza volta consecutiva propone il 3-5-2 come schema di partenza. La base di lavoro c’è, la strada è lunga.

Spal

Alfred Gomis 6: diversi buoni interventi ma anche una fesseria come il fallo da rigore su Kalinic. In molte altre occasioni però è attento.

Bartosz Salamon 6,5: torna a San Siro, dove non era mai stato protagonista con il Milan, e si regala una buona prestazione in cui risulta pressoché imbattibile sui palloni alti.

Francesco Vicari 6: bravo ed attento in alcune chiusure non facili a campo aperto, fa il suo senza demeritare.

Felipe Dal Bello 5: ingenuità sul fallo su Kessie, che sostanzialmente chiude la partita. Gli manca un po’ il passo. (dal 71’ Eros Schiavon 5: entra e si fa ammonire con inspiegabile nervosismo).

Manuel Lazzari 6,5: un bel motorino sulla destra, ha un cliente non facile come Rodriguez ma lo sfida a testa alta. Ai punti vince il milanista, ma lui è un gran bel giocatore.

Luca Mora 5,5: ha di fronte Kessie, e già dall’inizio è consapevole che sarà una dura notte. Viene sempre costretto indietro, fisicamente va in difficoltà.

Federico Viviani 5: al cospetto di Biglia si leva il cappello e sceglie di non disturbarlo. Non si vede mai.

Alberto Grassi 5,5: esce molto presto dal campo dopo aver giocato una partita di sacrificio ma di poco costrutto. (dal 58’ Pasquale Schiattarella 5: fa peggio di Grassi, si fa ammonire, deleterio più che utile).

Federico Mattiello 6: è il giocatore della Spal che più si avvicina alla porta del Milan con un colpo di testa che viene rinviato a pochi passi dalla riga da Bonucci. Come Mora, ha un cliente come Kessie che non lo lascia mai tranquillo.

Alberto Paloschi 5: praticamente cancellato dalla difesa del Milan, viene sostituito dopo un’ora di gioco in cui non riesce a toccar palla. (dal 62’ Marco Borriello 6: prova un sinistro da fuori appena trova un minimo di spazio, ma come Paloschi ed Antenucci sbatte sul muro).

Mirko Antenucci 5,5: si muove e si fa vedere un po’ di più di Paloschi ma l’esito finale è lo stesso, ossia nullo.

All. Leonardo Semplici 6: una Spal dignitosa e volenterosa, ma davvero mai in grado di creare pericolo. C’è un’idea di gioco e anche una buona mentalità di base, ma forse serve un po’ di coraggio e di faccia tosta in più.