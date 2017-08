Le pagelle di Napoli-Atalanta 3-1

===NAPOLI===

Pepe REINA 6,5 – Incolpevole sul gol, un paio di buone respinte nel primo tempo. Al termine della partita il saluto commosso sotto la curva ha dato la sensazione di essere quello di chi non sa se sarà ancora qui tra due settimane. Ma precisamente, il Napoli, al suo posto, con 4 giorni di mercato, chi vorrebbe fare giocare?

Christian MAGGIO 5,5 – Si fa bruciare in maniera abbastanza evidente da Cristante sul gol bergamasco.

Raul ALBIOL 6 – Partita di onesto controllo su un Petagna che non impensierisce mai.

Kalidou KOULIBALY 6,5 – Un paio di spallate al centroavanti atalantino per mettere le cose in chiaro. Partita senza particolari affanni nonostante un primo tempo di generale sofferenza nella costruzione del gioco da parte del Napoli.

Faouzi GHOULAM 6,5 – Il più attivo sulla corsia esterna partenopea. Anche nel primo tempo, quando invece il resto della squadra fatica a girare.

Piotr ZIELINSKI 7,5 – Ha il merito di girare la serata del Napoli con la giocata che nel conto di fine anno, spesso, può fare la differenza. Solo da lì la squadra si sblocca e questo, nell’economia della partita, fa tutta la differenza del mondo. Migliore in campo. Dal 74’ Marko ROG 6,5 – Buon impatto in un finale dove il Napoli cambia tutto il centrocampo ma alla fine non perde di qualità. Il sigillo finale vale il primo gol in A.

JORGINHO 6,5 – Preciso e ordinato, nel primo tempo però fatica a offrire i palloni con i tempi giusti. Non si perde d’animo però e cambia marcia sul più bello della ripresa. Dal 66’ Amadou DIAWARA 6 – Entra a giochi ormai fatti per il Napoli gestendo una pratica assai più semplice.

Marek HAMSIK 6 – Un po’ sottotono, di nuovo. Il capitano del Napoli non sta particolarmente brillando in questo inizio di stagione, ma dal punto di vista dell’aiuto difensivo alla squadra non si risparmia. Certo però che senza brillantezza offensiva il Napoli perde tanto. Dal 59’ ALLAN 7 – Impatto eccellente con la gara, portando dinamismo e più idee rispetto ad Hamsik. E’ lui col un pallone perfetto a iniziare l’azione che dà il via al 2-1 di Mertens.

Jose Maria CALLEJON 6,5 – Non si vede un granché per 55 minuti, poi come tutto il Napoli cambia passo quando le cose si rimettono sul binario giusto. Intelligentissimo nel contropiede finale del 3-1.

Dries MERTENS 6,5 – Un po’ nervoso, litiga con sé stesso e si lascia ingolosire da qualche preziosismo di troppo. Poi però si fa trovare pronto quando più serve. Abbiamo visto sue serate decisamente migliori, ma la prestazione resta comunque positiva.

Lorenzo INSIGNE 6,5 – Un assist di testa per colui che con l’altezza non può certo spadroneggiare. A lungo imbrigliato tra le trame atalantine, con lo scatto giusto al momento giusto raddrizza la serata sua e del Napoli grazie all’assist del 2-1.

All. Maurizio SARRI 6,5 – Il Napoli resta una squadra in cui il piano b non è previsto e non esiste. A differenza dello scorso anno però, almeno oggi, nessuno perde la pazienza e perseverando trova la strada giusta. Un segnale che a livello psicologico questo undici sembra aver fatto un ulteriore passetto in avanti.

===ATALANTA===

Etrit BERISHA 6 – Incolpevole su tutti i gol presi.

Rafael TOLOI 6,5 – Pericoloso in avanti in più di una situazione, gioca un buon primo tempo ed è attento in difesa. L’Atalanta paga dazio alla distanza, ma la prestazione c’è tutta.

Jose Luis PALOMINO 5,5 – E’ colui che si prende i maggiori richiami di Gasperini perché nuovo e spesso poco preciso nello sviluppo delle uscite che vorrebbe il tecnico. Non gioca affatto una brutta partita, ma un paio di lancioni e sbavature di troppo incidono sul suo voto.

Andrea MASIELLO 7 – L’Atalanta ne prende 3 ma Masiello è sontuoso per tutta la sera, con un primo tempo ai limiti della perfezione e una rispesa di qualità nonostante il punteggio.

Hans HATEBOER 6 – Una media esatta tra il 7 del primo tempo – dove corre tantissimo e copre su tutto – e il 5 della ripresa, dove deve pagare dazio alla carenza di ossigeno. Dall’80’ Andreas CORNELIUS – sv.

Bryan CRISTANTE 6,5 – Stacco pregevole per il gol e primo tempo di grande impatto fisico in mezzo al campo. Bravissimo nella lettura dei passaggi tra le linee. Come tutta l’Atalanta cala alla distanza, ma la prestazione è lì da vedere. Dal 63’ Jasmin KURTIC 6 – Entra a giochi ribaltati per i suoi, ma sfiora il gol e non fa mancare fiato in mezzo al campo.

Remo FREULER 5,5 – Primo tempo eccellente come tutta la mediana bergamasca, anche se forse meno brillante rispetto a chi gli sta vicino. Nel secondo tempo cala. Ma questo ormai credo l’abbiate capito.

Robin GOSENS 6 – Un copia-incolla del discorso fatto su Hateboer. Con un plus per lui di un gran salvataggio sulla linea nel primo tempo.

Josip ILICIC 6 – Si abbassa bene non dando punti di riferimento e giocando un primo tempo veramente di livello. Come tutti però poi si perde un po’ sul più bello. Il discorso è sempre quello: media matematica tra la prima ottima parte di gara e la seconda insufficiente.

Alejandro GOMEZ 7 – Chi rimane invece un motorino instancabile per 90 minuti è il Papu, che le ripartenze le ripropone fino alla fine e a corto di fosforo calcistico non va proprio mai. Gran giocatore.

Andrea PETAGNA 5 – Nel primo tempo, nonostante tutto, la vede veramente poco e non riesce a tener su la squadra perdendo quasi tutti i duelli con i due centrali azzurri. Dal 46’ Marten DE ROON 6 – Gasperini prova con questa mossa a creare ancor più densità tra le linee, ma alla fine il ‘golazo’ di Zielinski da fuori fa saltare i suoi piani. Sarebbe stato curioso vedere se l’Atalanta avesse tenuto una decina/quindicina di minuti in più. De Roon comunque fa il suo, facendosi vedere in fase offensiva con qualche inserimento così come in quella difensiva.

All. Gian Piero GASPERINI 7 – Un voto più alto di quello di Sarri perché la sua squadra si muove alla perfezione per quasi un’ora e alla fine paga dazio solo a una minore condizione fisica rispetto agli avversari e a una perla pescata un po’ dal nulla che cambia la partita. Gasperini si dimostra per l’ennesima volta tecnico intelligente e preparato. Zero punti in classifica, ma contro Roma e soprattutto Napoli due buonissime prestazioni. La classifica arriverà.