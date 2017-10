Le pagelle di Sampdoria-Atalanta 3-1

Sampdoria

Christian Puggioni 6 – Decisivo in diverse occasioni, sia nel primo tempo che nel finale di partita, per dire di no alla Dea. Da rivedere l’uscita sul gol di Cristante.

Bartosz Bereszyński 5,5 – Dalla sua parte Spinazzola spinge molto e lo salta con regolarità, lui non riesce a contenerlo, anche se in qualche occasione prova a mettere il naso in avanti.

Matias Silvestre 5,5 – In balia di Petagna nel primo tempo, non riesce mai a prendergli le misure fino a quando lo stesso avversario diretto non cala.

Vasco Regini 5,5 – Si perde Cristante sul primo gol ed imbarca acqua per tutto il primo tempo. Viene anche ammonito nella ripresa per un intervento in ritardo, decisamente non una gran giornata.

Ivan Strinic 6,5 – Positivo in fase di spinta, regala a Caprari l’assist del 2-1 ed è sempre molto propositivo. Riesce a non soccombere contro Hateboer che spinge molto nella prima frazione.

Valerio Verre 5,5 – Impalpabile ed a tratti anche deleterio, viene sostituito all’intervallo. (dal 46’ Karol Linetty 6,5 – Oltre al gol, dà buon ritmo alla manovra: ottimo impatto)

Lucas Torreira 6 – Grave difficoltà contro Cristante nel primo tempo, poi sale di tono e diventa un fattore.

Dennis Praet 6,5 – Molto bene, entra nel gol del 3-1 con l’assist a Linetty. Macina una marea di chilometri fino alla fine.

Gaston Ramirez 5 – Il cambio a fine primo tempo è la normale conseguenza del suo apporto alla partita: nullo. (dal 46’ Gianluca Caprari 7 – Finalmente si sblocca con il primo gol in campionato, riesce a dare la freschezza e la velocità che erano mancate con Ramirez).

Duvan Zapata 7,5 – Corre avanti indietro per tutta la partita, anche in un primo tempo difficile per la Sampdoria è l’unico a restare a galla. Poi segna con merito il gol del pareggio e resta nel vivo del gioco per tutto il pomeriggio. (dall’87’ Dawid Kownacki sv)

Fabio Quagliarella 6,5 – Sbaglia una buona occasione in partenza, poi comunque resta nel vivo della partita e regala a Zapata la palla del pareggio.

All. Marco Giampaolo 7 – Non era facile rimettere in piedi una partita così dopo un primo tempo sofferto. Trova il terzo successo su tre in casa e respira un po’ di alta classifica.

Atalanta

Etrit Berisha 6 – Non ha responsabilità sui tre gol subiti, è attento in altre occasioni.

Andrea Masiello 5 - Brutto e grossolano l'errore in chiusura su Linetty nell'azione del 3-1. Non preciso come al solito, resta nel mezzo anche sul gol di Caprari.

Mattia Caldara 5,5 – Soffre la fisicità di Zapata, non riesce a ripetersi con i soliti tempismo ed attenzione.

Josè Luis Palomino 5 – Nella ripresa entra nel frullatore come Masiello e non trova contromisure alle offensive della Samp.

Hans Hateboer 6 – Sempre in spinta, offre alcuni palloni interessanti nel primo tempo prima di subire le avanzate di Strinic.

Marten De Roon 5,5 – Viene sacrificato per primo sull’altare di Gomez, dopo un’ora di gioco non indimenticabile. (dal 60’ Alejandro Gomez 6 - Cerca di dare la scossa con alcune iniziative personali, ma trova i guantoni di Puggioni).

Bryan Cristante 6,5 – La sua crescita è esponenziale, l’ennesimo centrocampista rigenerato da Gasperini. Per un gol che fa, ce ne sono tanti che sbaglia. Però è, con Spinazzola, tra i migliori dei suoi.

Remo Freuler 6 – Come Cristante, mette in crisi la Samp nel primo tempo con i suoi inserimenti, poi viene diluito nel match dalla crescita dei doriani.

Leonardo Spinazzola 6,5 – Ottima prestazione, condita dall’assist per Cristante e da una costante pressione offensiva dalla sua parte.

Josip Ilicic 6 – Ottima prima mezz’ora di gioco, in cui non lo vedono mai. Poi quando il gioco si fa duro, lui scompare, e non è la prima volta. (dal 72’ Luca Vido 6 - Buon ingresso in campo, cerca di dare un po’ di dinamismo nel finale per riaprire la partita).

Andrea Petagna 6 – Discorso simile a quello di Ilicic, gioca una prima mezz’ora in cui fa il bello ed il cattivo tempo. Poi non si vede più. (dal 67’ Andreas Cornelius 6 – Come Vido, trova tempo nel finale per farsi vedere e sfiorare il gol).

All. Gian Piero Gasperini 6 – Il primo tempo è un manifesto di bel gioco e di predominio fisico. Il crollo nella ripresa è preoccupante ed è più psicologico che di condizione.