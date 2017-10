Le pagelle di Sampdoria-Crotone 5-0

Sampdoria

Christian Puggioni 6: un solo intervento da segnalare, sul sinistro di Trotta nel finale.

Jacopo Sala 6,5: tanta corsa e tanta spinta, prova semplice e nel complesso positiva.

Matias Silvestre 6: Budimir mette paura solo in una situazione, quando sale più in alto di tutti di testa e colpisce la traversa. Poi i pericoli sono davvero pochi.

Gianmarco Ferrari 6,5: grande gol in apertura di partita, purtroppo non esulta, poi si limita a non commettere sbavature in difesa.

Ivan Strinic 6: Nalini poteva essere un cliente scomodo, ma riesce ad imbavagliarlo senza patemi. (dal 67’ Nicola Murru 6: ordinaria amministrazione, quando ormai la partita non esiste più, anche perché poco dopo il suo ingresso arrivano il quarto ed il quinto gol).

Karol Linetty 6,5: due gol in due partite dopo quello con l’Atalanta, sempre presente e pericoloso in fase di impostazione.

Lucas Torreira 6,5: è suo l’assist bellissimo su punizione per il vantaggio di Ferrari, poi mette tutti in riga a centrocampo come sua abitudine.

Dennis Praet 6,5: è questo il Praet per cui la Sampdoria ha speso 10 milioni l’anno scorso. Prezioso in avanti, ottimo l’assist per il 4-0 di Linetty, ma utile anche in interdizione.

Gianluca Caprari 7: gol ed assist, che bissa il gol decisivo di domenica scorsa contro l’Atalanta. Ha scalzato Gaston Ramirez dal ruolo di trequartista a suon di ottime prestazioni. (dal 75’ Dawid Kownacki 7: entra e dopo un minuto segna il suo primo gol in Serie A con la gentile collaborazione di Cordaz).

Fabio Quagliarella 6: segna per le statistiche, perché il Crotone diventa la 35esima squadra diversa a cui fa gol in Serie A. (dal 56’ Gaston Ramirez 6: entra senza grandissimo mordente, ma non commette imprecisioni).

Duvan Zapata 7,5: imprendibile. Si conquista il rigore del 2-0 sfuggendo ad Ajeti e poi si porta a spasso Ceccherini sul 3-0. Fisicamente è straripante.

All. Marco Giampaolo 7: questa Samp funziona a meraviglia, in casa non perde un colpo e riesce a coinvolgere tantissimi giocatori al gol ed in fase offensiva. Che bella sorpresa!

Crotone

Alex Cordaz 4,5: emblematico il regalo a Kownacki, con rinvio svirgolato e gol subito sotto le gambe.

Mario Sampirisi 5,5: si perde Caprari sul gol del 3-0, non sembra concentratissimo.ù

Arlind Ajeti 4: non ci capisce molto, commette un fallo ingenuo su Zapata per il rigore del 2-0 e resta negli spogliatoi nell’intervallo. (dal 46’ Stefan Simic 6: riesce a non affondare, pur perdendo il duello fisico con Kownacki sul 5-0).

Federico Ceccherini 4,5: disarcionato da Zapata sul gol del 3-0, non riesce a trovare alcuna contromisura all’attacco blucerchiato.

Daniel Pavlovic 5: dalla sua parte nasce il quarto gol della Sampdoria, in generale i blucerchiati trovano terreno fertile per attaccare nelle sue zone di competenza.

Andrea Barberis 5: schierato all’ultimo per l’infortunio di Rohden, viene surclassato dal ritmo e dal gioco della mediana della Sampdoria.

Mariano Izco 5: una serie infinita di errori, è costantemente in ritardo e viene cambiato presto. (dal 60’ Marcello Trotta 6: si procura un’occasione nel finale ma Puggioni gli dice di no).

Rolando Mandragora 6,5: tiene bene il campo rispetto ai compagni di squadra ed è l’unico, con il neo entrato Trotta, a non crollare nel finale.

Andrea Nalini 5,5: non crea grossi pericoli alla Samo però si sbatte e cerca in qualche modo di rendersi utile. (dal 77’ Giovanni Crociata sv).

Adrian Stoian 5,5: prova qualche sortita interessante in fase offensiva ma non trova grande supporto dai compagni.

Ante Budimir 5,5: altare e polvere, prima colpisce un incrocio dei pali clamoroso rischiando l’autorete, poi dall’altra parte conclude di testa sulla traversa andando vicino al 3-1. Non c’è una via di mezzo.

All. Davide Nicola 5: il Crotone passa in svantaggio praticamente subito, ma non riesce a trovare una reazione caratteriale adeguata a restare in partita. Giornata da dimenticare.