Le pagelle di Torino-Napoli 0-5

===TORINO===

HART 5 Non riesce mai a dare sicurezza al reparto e commette un errore obiettivamente grave sul gol di Mertens, facendosi beffare sul primo palo. La difesa non lo aiuta di certo ma neppure lui è in grande giornata.

ZAPPACOSTA 5.5 Nel primo tempo è uno dei pochi a provarci, con una discreta spinta sulla destra. Nella ripresa naufraga completamente insieme a tutta la squadra.



CARLAO 5 Durante la prima frazione prova quantomeno a lottare, allontanando un paio di potenziali occasioni targate Napoli. Secondo tempo da dimenticare: il Napoli sale in cattedra e il difensore brasiliano sbanda a più riprese.

ROSSETTINI 4.5 Scherzato da Mertens in occasione del terzo gol, gioca una gara in perenne affanno. Disattenzioni e uscite a vuoto costellano la sua partita. Giornata da dimenticare in fretta.

MOLINARO 5 Pochissima spinta e copertura “ballerina”. Il reparto fa acqua da tutte le parti e lui non fa eccezione.

BENASSI 5 Gioca una gara senza mordente e con poche idee. Da segnalare solo un buon tentativo da fuori area a inizio ripresa. Davvero troppo poco. (dal 52 Gustafson 5 Entra, si fa ammonire e sparisce dalla gara.)

BASELLI 5 Gara simile a quella disputata dal suo compagno di reparto. Nervoso, si fa ammonire subito dopo il vantaggio napoletano e non riesce mai a creare pericoli ed occasioni. Da un giocatore con le sue qualità tecniche ci si attende ovviamente di più. (dal 75’Obi SV).

IAGO FALQUE 5 Dà il via all’azione che porta al tiro a giro di Boyè, unico vero squillo del Toro. Per il resto match assolutamente incolore.

LJAJIC 5.5 Una conclusione nella prima frazione e qualche spunto isolato. Troppo poco per meritare la sufficienza e per salvare il Toro.

BOYE’ 5.5 L’unica vera occasione targata Toro la crea lui con un tiro a giro velenoso. Per il resto si vede poco ma non è il solo. (59’Iturbe 4.5 Impatto sulla gara devastante (ma in senso negativo). Perde il pallone decisivo che dà il via all’azione del raddoppio e non riesce più a rialzarsi. Tocchi sbagliati, disattenzioni a centrocampo, atteggiamento assente e passivo: questa la sua partita)

BELOTTI 5 Lasciato troppo solo davanti ma questa volta non sembra lottare con le consuete determinazione e grinta. Nessun tiro nello specchio, brutta partita anche per lui.

ALL: MIHAJLOVIC/LOMBARDO 4.5 Sinisa era squalificato e Lombardo ne ha fatto le veci. La prestazione del Toro è davvero sconfortante e anche i cambi risultano decisivi in negativo. Bocciati anche loro.

===NAPOLI===

REINA 6 Risponde presente sul velenoso tiro di Benassi, unico nello specchio della porta. Ordinaria amministrazione.

HYSAJ 6.5 Concentrato in fase difensiva, volitivo davanti. Nel primo tempo regala un cioccolatino a Callejon che mette a lato di poco.

KOULIBALY 7 Guida la difesa con eleganza e temperamento. Non è più una novità.

ALBIOL 6.5 Non sbanda mai, limitando la fisicità di Belotti, cliente non certo facile. Ottima prova del centrale spagnolo.

GHOULAM 7 Spinge con la consueta verve e regala un assist perfetto a Callejon. Altra nota positiva del pomeriggio di Torino e non è certo la prima volta.

ALLAN 7.5 Grande prestazione del centrocampista brasiliano. Rifinitore per il primo gol di Callejon è decisivo anche nel secondo tempo, quando sradica il pallone dai piedi di uno spento Iturbe, dando il via all’azione del 2-0. Determinante. (dal 64’Zielinski 6.5 Un gran gol e solito contributo in termini di qualità e quantità a centrocampo)

JORGINHO 6.5 Solite geometrie e fosforo al servizio dei compagni. Regista di grande livello.

HAMSIK 6.5 Meno dominante del solito a centrocampo. Regala comunque un paio di ottimi spunti, prima di lasciare il campo. (dal 66’ Rog 6 Ordinaria amministrazione per lui)

INSIGNE 6.5 Tocchi sapienti e lanci millimetrici illuminano la sua gara prima di trovare il gol al termine di un’azione che chiama in causa l’intero tridente e regala il raddoppio ai suoi. Folletto a tratti imprendibile.

MERTENS 7.5 Devastante. Segna la 25^ rete in Serie A e disegna spazi per i compagni. Stagione esaltante che si potrebbe concludere addirittura con la conquista del trono dei bomber. Chi lo avrebbe mai detto?

CALLEJON 7.5 Due gol, una rete sfiorata, una costante pressione sui difensori del Toro. Qualità e corsa al servizio della squadra. Le verticalizzazioni e i duetti con i compagni di reparto illuminano il pomeriggio torinese e regalano il momentaneo secondo posto a Sarri. Serve aggiungere altro? (dall'81 Milik SV)

ALL: SARRI 8 Il gioco del Napoli, l’esplosione di Mertens in zona gol, il record di realizzazioni in trasferta. Tutta farina del sacco del tecnico ex Empoli. Dal punto di vista tecnico-tattico non si discute e oggi ne ha dato ulteriore dimostrazione.