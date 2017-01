All'Hull gli applausi, a Mourinho la finale: Manchester United a Wembley

Southampton contro Manchester United, la novità contro la tradizione. Sarà questa la finale di League Cup di domenica 26 febbraio. A 24 ore di distanza dall'impresa dei Saints, capaci di estromettere il Liverpool, lo United perde per 2-1 al KC Stadium di fronte a un Hull City caparbio e gagliardo, rischiando la pelle ma tenendosi strettissimo il 2-0 ottenuto all'andata. Di Paul Pogba, a lungo fuori dalla partita come un po' tutti i compagni, il gol che, alla fine della fiera, si rivela decisivo per il passaggio del turno. Ma gli applausi vanno soprattutto all'Hull di Marco Silva, capace di tenere aperto fino all'ultimo secondo un discorso qualificazione all'apparenza scontato. I Red Devils torneranno dunque a Wembley per la terza volta in meno di 12 mesi: dopo la FA Cup e la Community Shield, vinte contro Crystal Palace e Leicester, si va per la quinta League Cup della storia del club. E se è vero che non c'è due senza tre, considerando una superiorità sul Southampton sulla carta evidente, per Mou l'occasione di rimpinguare il proprio palmares è ghiottissima.

La cronaca della partita

Dopo una fase iniziale in cui nessuna delle due squadre riesce a trovare il ritmo giusto, la gara si scalda intorno al quarto d'ora: Clucas scalda le mani a de Gea su punizione, poi Rojo calcia da fuori trovando sul cammino la deviazione in angolo di Dawson. Ibrahimovic spaventa l'Hull con un cross salvato davanti alla porta da Diomandé, ma sono sempre i Tigers a fare la partita, tanto che de Gea deve salvare anche su Niasse. Al 35', ecco il vantaggio dei padroni di casa: fallo (molto dubbio) di Rojo su Maguire da azione d'angolo, Moss indica il dischetto e dagli 11 metri Huddlestone non perdona firmando l'1-0. Ibra ha immediatamente la grande chance per riportare a +2 nell'aggregate score lo United, ma Marshall devia con la punta delle dita il suo tentativo dal limite. All'intervallo, il sogno dell'Hull City è ancora vivo.

IbrahomovicImago

Un sogno che resiste anche nella ripresa, anche se il Manchester United inizia a cambiare marcia. Protestando due volte per altrettanti possibili rigori (spinta di Huddlestone su Smalling prima, mani di Meyler poi), ma vedendosi snobbare solennemente da Moss. Al 66', ecco il pareggio dei Red Devils: Ibrahimovic per l'inserimento in area di Rashford che mette al centro, Pogba ci va con la punta dopo un rimpallo e Marshall è preso in controtempo. L'1-1 rassicura lo United, che va anche a tanto così dal raddoppio: Rojo, di testa, colpisce però la traversa. Imitato pochi minuti dopo da Niasse, che sempre di testa fa tremare la trasversale di de Gea. L'ex Everton ha però il tempo di rifarsi all'85': centro al volo perfetto di Meyler e appoggio in rete da due passi. Manca però troppo poco tempo per pensare all'impresa: lo United si trincera, frena gli ultimi tentativi avversari e va in finale.

La statistica chiave

Quarta finale di League Cup per José Mourinho: le precedenti il portoghese le ha vinte tutte, regalando la coppa al Chelsea nel 2005, nel 2007 e nel 2015.

Il tweet

Durante il riscaldamento dell'Hull City, tutti in campo con nome e numero dello sfortunato Ryan Mason, comunque ripresosi bene dalla frattura cranica rimediata contro il Chelsea.

Il migliore in campo

Niasse. Sarà poco elegante, sarà un po' pasticcione e sconclusionato, ma che cuore e che impatto. Colpisce una traversa e poi trova un gol meritato. Arma importante nella corsa salvezza.

Il peggiore in campo

Jones. Spesso in difficoltà. Ammonito nel primo tempo, si perde alle spalle Niasse nell'azione che riapre i discorsi.

La dichiarazione

Marco Silva: "Nonostante il ko ho fatto i complimenti ai miei giocatori negli spogliatoi. Hanno vinto tre partite casalinghe di fila, quando sono arrivato ne avevano messe assieme appena due in due mesi".

Il tabellino

Hull City (4-3-3): Marshall; Meyler, Maguire, Dawson, Tymon; Maloney (64' Evandro), Huddlestone, Clucas; Diomandé (70' Hernandez), Niasse, Bowen (57' Markovic). All. Marco Silva

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Darmian, Jones, Smalling, Rojo; Herrera, Carrick; Lingard (79' Rooney), Pogba, Rashford (91' Fellaini); Ibrahimovic. All. Mourinho

Arbitro: Jonathan Moss

Gol: 35' rig. Huddlestone (H), 66' Pogba (M), 85' Niasse (H)

Note: ammoniti Jones (M), Rojo (M)