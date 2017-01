Il Manchester United non si ferma più: 2-0 all'Hull City, Wembley è più vicino

Una squadra in salute. Non c’è altro da aggiungere. Contro un dignitosissimo Hull City messo ben in campo da Marco Silva, il Manchester United di José Mourinho trova i due guizzi giusti per sfondare nella ripresa, regalandosi un prezioso 2-0 nella semifinale d’andata che sa tanto di mezzo pass per la finale di Wembley. L’Hull infatti tiene bene il campo per tutto il primo tempo e regge a lungo anche nella ripresa, ma il secondo gol di Fellaini a 3 minuti dalla fine ha il sapore di un viaggio a Wembley contro una tra Southampton e Liverpool. A proposito di Liverpool… questo successo vale ai Red Devils il 15esimo risultato utile consecutivo. Domenica in Premier League arriveranno all’Old Trafford proprio i Reds. Derby d’Inghilterra che definire attesissimo pare quasi un eufemismo.

Manchester United manager Jose Mourinho shakes hands with mascot Fred the Red before the matchReuters

La cronaca

Escluso Ibrahimovic, Mourinho sceglie buona parte dell’undici titolare. Lo è la linea difensiva e ci sono anche Herrera e Pogba. L’Hull City del neo arrivato Marco Silva però si presenta a Old Trafford ben messo in campo e dopo aver scampato il pericolo a freddo con la conclusione di Herrera ben salvata da Jakupovic, tiene con assoluta dignità il campo e di tanto in tanto prova anche a impensierire lo United. Diomande ci riesce colpendo un palo (su cui comunque aveva alzato l’offside il guardalinee) e in generale le Tigri strappano uno 0-0 con cui si va a riposto che è anche il risultato più giusto.

Per vedere uno United più propositivo bisogna infatti attendere la ripresa. Mata ha il gran merito di sbloccare la gara – per altro il leggero fuorigioco non rilevato – dopo la sponda area di Mhkitaryan; mentre Pogba poco più tardi colpisce un incrocio dei pali dopo una punizione magistrale. L’Hull a quel punto si chiude per provare a tenere “solo” l’1-0 in vista del ritorno, ma a 3 dalla fine deve alzare bandiera bianca: gran cross di Darmian da sinistra – uno dei migliori – e stacco portentoso di Fellaini. Due a zero ManU e tanti saluti al discorso qualificazione. I Red Devils sono con un passo e mezzo a Wembley. Al ritorno all’Hull City servirebbe un 3-0 che non pare essere nelle corde di questa squadra.

La statistica

Quindi partite consecutive senza conoscere ko. Prosegue ancora la striscia dello United di Mourinho che non perde una partita dal 3 novembre scorso (Europa League)

Il tweet

Il migliore

Pogba. Dormicchia un tempo, poi sale di brutto nella ripresa, fornendo lancia spettacolari e calciando una punizione magistrale che meritava più fortuna. Il suo periodo di adattamento è ufficialmente terminato. Perno e punto fermo di questa striscia vincente del Manchester United.

Il peggiore

Hernandez. Entra a freddo al posto dell’infortunato Henriksen e non ne vede una che una.

Il tabellino

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Darmian; Herrera, Pogba; Mata (78’ Fellaini), Rooney (60’ Martial), Mkhitaryan (71’ Lingard); Rashford.

Hull City (4-3-1-2): Jakupovic; Robertson, Maguire, Huddleton, Tymon; Myler, Clucas, Mason; Snodgrass; Diamande (74’ Diomande), Henriksen (19’ Hernandez).

Gol: 56’ Mata, 87’ Fellaini.

Note – Ammoniti: Maguire.