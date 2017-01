Liverpool, è mal di Coppa: 1-0 Southampton in League Cup

Coppa stregata per il Liverpool: dopo lo 0-0 in FA contro il Plymouth Argyle di quarta serie, arriva anche la sconfitta nella semifinale di andata di League Cup contro il Southampton. Risultato che sta addirittura stretto ai Saints, decisamente più credibili nel computo finale delle occasioni da gol. Gol partita giunto con Nathan Redmond al 20', proprio quando i tifosi di casa avevano programmato la standing ovation di tributo al tifoso di 20 anni tragicamente scomparso in settimana. I Reds, dal canto loro, in attesa del ritorno ad Anfield (in programma mercoledì 25 gennaio), si consolano col rientro in campo di Coutinho, dopo lo stop per infortunio durato sette settimane.

Southampton's Nathan Redmond in action with Liverpool's James MilnerReuters

La cronaca della partita

La partita si accende dopo un quarto d'ora abbondante di gioco, ossia quando Firmino, giunto dalle retrovie (dopo una bella combinazione Can-Lallana), spedisce un missile indirizzato a Forster, abile a deviare in calcio d'angolo.

Southampton-Liverpool, League Cup 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Ma quello del Liverpool è solamente un fuoco di paglia: al 18' Saints vicinissimi al vantaggio con Redmond, la cui gioia del gol viene negata da uno straordinario Karius in uscita. La replica del duello, 2' più tardi, però, premia l'attaccante dei Saints, perfettamente imbeccato in verticale da Rodriguez (bravo a far maturare al meglio un precedente suggerimento di Tadić), scaraventa il pallone in fondo al sacco.

Southampton's Nathan Redmond celebrates scoring their first goalReuters

Sempre Redmond, sul finire del primo tempo, ha anche la possibilità di raddoppiare: Bertrand si infila dalla sinistra, consegna palla a Tadić, che la gira immediatamente al compagno di reparto. Il quale, a botta sicura e da due passi, trova nuovamente la saracinesca dell'ex estremo difensore del Mainz.

Loris Karius, Liverpool (LaPresse)Eurosport

Nella ripresa suona la stessa musica e i Reds, questa sera vestiti di un curioso giallo fluo, non riescono a trovare varchi. L'organizzazione del team di Puel è assolutamente irreprensibile e sono proprio i Saints ad andare vicini al gol del raddoppio: prima con il contropiede travolgente della "freccia" Cédric Soares (palla sull'esterno della rete), quindi - all'84' - col solito Redmond: il neoentrato Long si fa tutta la corsia mancina, mette al contro e la conclusione dell'attaccante di casa si stampa sulla traversa con successiva deviazione di Lovren.

James Ward-Prose au duel avec Dejan Lovren lors de Southampton - LiverpoolAFP

La statistica chiave

Tornano alla vittoria i Saints dopo un mese parecchio difficile, caratterizzato da tre sconfitte consecutive in Premier League e il deludente 2-2 contro il Norwitch City di Championship in FA Cup.

Southampton-Liverpool, League Cup 2016-2017: un contrasto tra Lucas Leiva e Jay Rodriguez (LaPresse)LaPresse

Il tweet

Pelle d'oca al St Mary's. Al 20' i tifosi dei Saints erano d'accordo per una standing ovation di tribuito a Jack Dowding: in quello stesso istante è arrivato il gol vittoria di Redmond. Quasi un segno del destino: da brividi...

Il migliore

Dušan TADIĆ (Southampton): va "a lune", inutile contnuare a specificarlo: fa parte del suo dna calcistico. Questa volta la sua stella risplende al St Mary's e, vederlo distribuire palloni deliziosi a Redmond e a Rodriguez, è un autentico spettacolo.

Southampton's Dusan TadicReuters

Il peggiore

Dejan LOVREN (Liverpool): ok per la palla tolta dalla linea all'84' sul tiro di Redmod ma per il resto è un disastro: nel primo tempo apre un'infinità di corridoi per gli avanti avversari.

Il difensore del Liverpool Dejan Lovren (LaPresse)LaPresse

Il tabellino

SOUTHAMPTON-LIVERPOOL 1-0

Southampton (4-3-3): Forster; Bertrand, Van Dijk, Yoshida, Cédric Soares; Davis (82' Long), Romeu, Clasie (73' Højbjerg); Redmond, Rodriguez (82' Ward-Prowse), Tadić. All.: Puel.

Liverpool (4-3-3): Karius; Clyne, Lovren, Klavan, Milner; Wijnaldum (60' Coutinho), Can, Lucas; Firmino (83' Origi), Sturridge, Lallana. All.: Klopp.

Arbitro: Neil Swarbrick di Preston.

Gol: 20' Redmond (S).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Tadić, Rodriguez.