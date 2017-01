Saints in Paradiso: 1-0 a Liverpool, il Southampton va a Wembley

14 anni dopo, i Saints tornano in Paradiso. Dal 2003 al 2017, dall'Arsenal (vincente per 1-0 all'ultimo atto di FA Cup, decisivo Robert Pires) alla vincente di Hull City-Manchester United: il Southampton è in finale di League Cup al termine di una semifinale di ritorno per cuori forti. Perché, oltre allo 0-1 dell'apoteosi e della sicurezza firmato al primo di recupero da Shane Long, c'è molto altro: c'è il pressing continuo e a tratti asfissiante del Liverpool, che dopo un tempo tremolante mette le tende nella metà campo avversaria per tutta la ripresa senza sfondare, e c'è la resistenza di una squadra meno qualitativa, e per questo quasi stoica nel non crollare. Risultato bissato: era finita 1-0 anche l'andata, nella quale l'uomo decisivo era stato Redmond. La squadra di Klopp conferma di vivere un momento no, quella di Puel vola a Wembley con l'obiettivo di regalare al club, che in bacheca può già vantare una FA Cup, la prima League Cup della sua storia: al primo tentativo, nel 1979, il Southampton era stato superato per 3-2 dal grande Nottingham Forest di Brian Clough.

La cronaca della partita

Liverpool quasi costantemente col pallone tra i piedi, Southampton rintanato nella propria metà campo ma sempre propositivo in ripartenza: il primo quarto d'ora passa così, senza occasioni di rilievo. Poi, tra i pali di Forster arrivano un paio di palloni insidiosi: il portiere ospite è però bravo e attento nel bloccare altrettanti tentativi, comunque leggibili, di Sturridge e Firmino. I brividi veri, semmai, corrono sulla schiena del collega Karius, visto che, al 36' e al 39', il Southampton getta al vento per due volte la chance di passare: Redmond fa quel che vuole sulla sinistra e serve proprio davanti alla porta prima Tadic e poi Davis, ma il primo si fa murare dal numero 1 avversario e il secondo calcia alle stelle. Un doppio errore capitale.

FC Liverpool gegen SouthamptonImago

Nella ripresa, è tutto un altro Liverpool. Dopo che Karius ha anticipato sottomisura Redmond e Lallana è stato stoppato in angolo da Yoshida, Emre Can calcia dalla distanza trovando Forster impreparato: il portiere ospite riesce comunque miracolosamente a metterci una pezza, impedendo che il pallone superi completamente la linea bianca. Sturridge ha la doppia chance per il vantaggio: per due volte, però, l'ex Chelsea se la divora, calciando alto a pochissimi passi dalla porta di Forster. Insomma, è un assedio vero e proprio. Proseguito da Coutinho, che al 77' calcia a giro a centimetri dal secondo palo. Il finale è da manicomio: il Liverpool protesta per un mani in area di Shane Long, che col braccio largo ferma un tiro di Origi, ma al 91' è il Southampton a passare, grazie a un contropiede portato dal neo entrato Sims e concluso perfettamente dallo stesso Long. Gioco, partita, incontro. E finale.

La statistica chiave

2-0 al Crystal Palace, 1-0 al Sunderland, 2-0 all'Arsenal, 1-0 e 1-0 al Liverpool: il Southampton si è qualificato alla finale di League Cup senza concedere neppure un gol lungo il percorso.

Il tweet

I migliori in campo

Yoshida e Stephens. Sì, in coppia. Perché sono loro due, i centrali di Puel, i due personaggi più bersagliati, specialmente nella ripresa, ma con grinta e concentrazione tengono in piedi la difesa del Southampton.

Il peggiore in campo

Sturridge. Non da lui i due gol che si divora nella ripresa. Due errori pesantissimi nell'economia della doppia sfida.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Matip, Milner; Henderson, Emre Can (79' Origi), Lallana; Coutinho (87' Wijnaldum), Firmino, Sturridge. All. Klopp

Southampton (4-3-3): Forster; Cedric, Yoshida, Stephens, Bertrand; Romeu, Ward-Prowse (59' Hojbjerg), Davis; Tadic, Rodriguez (46' Long), Redmond (81' Sims). All. Puel

Arbitro: Martin Atkinson

Gol: 91' Long

Note: -