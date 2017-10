Brividi di coppa: il Man City passa solo ai rigori, l'Arsenal con il miracolo del ragazzino

Arsenal-Norwich City 2-1

Tifoso del Tottenham, cresciuto nelle giovanili del Chelsea, ma match-winner nell’Arsenal. E’ il classe 1999 Edward Nketiah, che leva le castagne dal fuoco di Arsene Wenger e salva l’alsaziano dall’ennesima figuraccia. In una serata di ampio turnover l’Arsenal viene infatti a lungo sorpreso dal Norwich City, formazione militante in Championship ma capace di tenere a lungo in scacco le seconde linee dell’Arsenal. Wenger sceglie i vari Macey tra i pali, Holding, Nelson, Maitland-Niles e persino il ritorno di Debuchy, ma subisce al 34’ del primo tempo il gol di Josh Murphy e rimane sotto fino all’85’. Poi, a salvarlo, appunto, arriva il ragazzino. Una storia non nuova per quella che di fatto è la quarta competizione per le formazioni di vertice inglesi, ma che premia questa notte Nketiah. Il gol dopo 15 secondi dal suo ingresso in campo e a 5 dalla fine porta la gara ai supplementari; la doppietta al 6° minuto del primo extra-time regala all’Arsenal il passaggio del turno. Pericolo scampato.

Swansea-Manchester United 0-2

Chi ruota un po’ ma non si fa sorprendere è invece il Manchester United di José Mourinho. Sul campo di una squadra in difficoltà come lo Swansea il portoghese si permette un po’ di cambi, inserendo giovani come Axel Tuanzebe e Scott McTominay, oltre che seconde linee come Romero o Lindeloef. Il risultato però non cambia con i Red Devils che dimostrano presto di aver dimenticato lo stop di sabato sul campo dell’Huddersfield e si fanno valere nonostante questa competizione rappresenti il quarto obiettivo stagionale dietro Premier League, Champions League ed FA Cup. E’ una doppietta di Lingard a mandare il ManU al turno successivo: gol al 21’ e al 59’.

Manchester City-Wolverhampton Wanderers 4-1 d.c.r.

Sfiora l’impresa il Wolverhampton, che all’Etihad gioca una gran partita e costringe il City di Guardiola fino ai calci di rigore. Anche qui ovviamente un po’ di turnover per il tecnico spagnolo, ma davvero gagliarda la prova della capolista di Championship contro quella della Premier League. Wolves che reggono 120 minuti senza subire gol, ma poi crollano ai rigori. Protagonista è il secondo portiere del City Claudio Bravo, che neutralizza dagli undici metri le conclusioni di Alfred N'Diaye e Conor Coady; nel City invece tutti in gol i rigoristi, con De Bruyne, Toure, Sane e Aguero freddi dal dischetto e capaci così di portare la squadra al turno successivo.

Le altre

Nell’attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, il Leicester City evita la figuraccia e vince 3-1 in rimonta sul Leeds. Per l’ex squadra di Cellino vantaggio con Hernandez, rimonta Foxes firmata da Iheanacho, Slimani e Mahrez. Crisi sempre più nera per il Crystal Palace di Hodgson che oltre a faticare in Premier League esce malamente anche in Coppa di Lega. Le Eagles ne prendono addirittura 4 dal Bristol City al momento 7° in Championship: vantaggio Palace con Sakho, poi rimonta dei padroni di casa con Tylor, Djuric, Bryan, O’Dowda. Chiude il Bournemouth che al Vitality Stadium fa fuori il Middlesbrough per 3-1. Mercoledì sera le altre due sfide in programma: Chelsea-Everton e Tottenham-West Ham.