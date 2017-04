Diciannove anni dopo, (B)entornato Foggia! Il grande riscatto dei satanelli

La giornata di ieri non è stata come le altre per i tifosi del Foggia. A seguito del 2-2 conquistato sul campo del Fondi e con 1.200 tifosi al seguito, i pugliesi hanno conquistato la promozione in Serie B dopo ben 19 anni e con due giornate di anticipo. A festeggiare assieme alla squadra anche i comici Pio e Amedeo, mentre la città era letteralmente colorata di rossonero. Decisiva, ai fini dell’aritmetica, anche il ko casalingo del Lecce per mano del Messina (0-1). Il Foggia riscatta così anche la grande delusione per la finale play-off persa poco meno di un anno fa contro il Pisa di Gattuso, quando dopo il 4-2 dell’andata allo stadio “Arena Garibaldi” per i toscani, la squadra, allora guidata da Roberto De Zerbi, non era andata oltre l’1-1. Sembrava molto difficile ripetere una stagione come quella, durante la quale, oltre al carisma e all’acume tattico dell’ex allenatore del Palermo, i pugliesi potevano contare sui gol di Pietro Iemmello, autore di 37 marcature in 42 presenze stagionali. Inoltre, sempre dodici mesi fa, il Foggia ha alzato al cielo la Coppa Italia di Lega Pro al termine della doppia sfida contro il Cittadella. Mentre qualche anno fa, precisamente nella stagione 2010/2011, persino Zeman, che nel capoluogo del Gargano è considerato una sorta di mostro sacro, non era riuscito nell’impresa di riportare i “satanelli” in Serie B, nonostante in quella squadra ci fossero elementi come Regini, Moussa Kone, Laribi, Salamon, Farias, Sau e Insigne.

Foggia - Promozione - Serie BLaPresse

Mister Stroppa, uomo Foggia

A compiere la storica cavalcata ci ha pensato un suo allievo, Giovanni Stroppa. Arrivato a metà agosto a seguito delle dimissioni di De Zerbi, i suoi numeri sulla panchina rossonera parlano molto chiaro: 24 vittorie, 9 pareggi e 3 sole sconfitte. Prima di oggi, la compagine era reduce da 10 successi consecutivi. Determinante, e a dare la svolta, è stato il netto 3-0 ottenuto lo scorso 19 marzo allo “Zaccheria” nel derby contro il Lecce, la rivale principale per il primo posto. Da fedele discepolo del boemo, l’ex centrocampista offensivo di Milan e Piacenza ha impostato la squadra con un 4-3-3 molto offensivo ma contemporaneamente equilibrato.

Una rosa attrezzata per il grande salto

A comporre il roster del Foggia ci sono diversi giocatori interessanti: dall’esperto portiere Enrico Guarna, con alle spalle diverse stagioni in Serie B con Ascoli e Bari, ai difensori Matteo Rubin, ex Torino e Siena, e Alan Emperur, 23 anni e profilo molto interessante, fino al centrocampista e capitano Cristian Agnelli, foggiano e con alle spalle infinite battaglie con la maglia rossonera. Piene di significato le parole spese da Stroppa nei suoi confronti poco più di una settimana fa, al termine della vittoria contro la Reggina:

" Agnelli ha portato dentro la foggianità, l’importanza di questa maglia, ha portato dentro dei valori che questa città può trasmettere, e li ha trasmessi a tutta la squadra. Dedicherei una piazza o una via al nostro capitano. "

In attacco, invece, il fulcro del tridente è Fabio Mazzeo. Il giocatore, 33 anni e 19 reti in campionato, è una vera e propria garanzia per la Lega Pro, viste le sue stagioni passate trascorse a Perugia e in altre squadre importanti tra cui Benevento e Barletta. Oltre a lui, il reparto offensivo ha potuto contare sull’apporto di Matteo Di Piazza e Cosimo Chiricò.

Foggia ha dovuto aspettare molto prima di questo momento. Ma oggi la grande passione e il grande attaccamento alla maglia e ai colori da parte della città sono stati finalmente premiati. Diciannove anni dopo, (B)entornato Foggia!

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)