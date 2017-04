Foggia, l'incantesimo è finito: dopo 19 anni si torna in Serie B

Dopo il Venezia un'altra nobile decaduta torna in Serie B. E' il Foggia, che pareggiando 2-2 in casa del Fondo ha vinto il campionato di Lega Pro Girone C con due giornate di anticipo.

Pugliesi sul doppio vantaggio al 43' con Miguel Angel e al 73' con Mazzeo, rispondono i padroni di casa due minuti dopo con Gambino e all'82' con Albadoro.

I satanelli hanno ora nove punti di vantaggio in classifica sul Lecce e possono quindi festeggiare il ritorno nella cadetteria dopo 19 anni.