Foggia sotto choc: fucilata contro la casa del vice-presidente

Foggia calcio sotto choc: un gruppo di malviventi avrebbe sparato un colpo di fucile contro l'abitazione del vicepresidente Massimo Curci. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e come riporta il sito ilmattinodifoggia.it, il dirigente rossonero stava ritornando a casa a piedi dal suo studio quando ha notato alcune persone, incappucciate in un’automobile ferma poco distante la sua abitazione.

I malviventi avrebbero prima cercato di raggiungerlo e poi, uno di questi avrebbe esploso un colpo di fucile contro la saracinesca.

Il club pugliese ha condannato il gesto di violenza con un comunicato di solidarietà al vicepresidente Curci. "La famiglia Sannella, insieme a tutti i componenti del Foggia Calcio, manifesta piena ed assoluta solidarietà nei confronti di Massimo Curci e della sua famiglia in merito al terribile episodio di criminalità che li ha colpiti ieri sera, con la speranza che certi episodi, che contribuiscono di fatto ad una limitazione di crescita del nostro territorio, non si verifichino più in futuro", si legge sul sito del club rossonero.