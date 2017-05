18 anni fa decideva la finale di Coppa UEFA, ora Crespo prova a riprendersi il Parma con i cinesi?

Sembra destinata a non finire con Milano la conquista dell’Italia calcistica da parte dei cinesi. È di questa mattina, infatti, la notizia di un interessamento di Desports – lo stesso gruppo che circa un anno fa ha acquisito gli spagnoli del Granada dalla famiglia Pozzo – per il Parma, club che attualmente milita in Lega Pro ed è atteso nei prossimi giorni dai playoff di categoria.

Stando a quanto riportano Parma Today e Repubblica Parma, si sarebbe tenuto un incontro allo stadio Tardini fra gli emissari della società cinese e parte della dirigenza crociata. Un summit destinato ad avere grande eco per la presenza di un personaggio ben noto alle vicende gialloblù, quell’Hernan Crespo che – a 18 anni esatti dalla vittoria contro il Marsiglia nella finale di Coppa Uefa - sarebbe destinato a raccogliere il ruolo di tramite tra Desports (di cui è consulente tecnico) e il Parma.

" "L'incontro c'è stato come c’è la volontà da entrambe le parti di trovare un accordo. Gli investitori sono interessati a entrare a far parte dell'azionariato del club dove resterebbe comunque anche l'attuale presenza parmigiana. Stiamo valutando aspetti legali e cercando un incastro rispetto a tutte le necessità, per questo al momento non ci sono tempi fissati per chiudere l'operazione". "

- L'amministratore delegato del Parma, Luca Carra, a Repubblica

Restano da chiarire le modalità dell’operazione. Ovvero stabilire se Desports si limiterà a un’acquisizione di quote societarie (la Gazzetta di Parma parla di un aumento di capitale di 3 milioni di euro e di 30% in mano ai cinesi), se punterà alla maggioranza o a rilevare tutto il pacchetto, attualmente suddiviso tra un gruppo di imprenditori locali (da Guido Barilla a Gian Paolo Dallara passando per Paolo Pizzarotti e Marco Ferrari) e l’azionariato popolare. Di certo un’ipotesi affascinante, per la presenza di Crespo e per le prospettive di crescita che potrebbe garantire a una società nata soltanto nell’estate 2015.