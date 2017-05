Il Parma vince il derby, Fidelis Andria beffata dal Catania: ecco il quadro dei playoff

Con il successo del Parma nel derby contro la Reggiana (Gruppo B) e il sorpasso del Catania ai danni della Fidelis Andria nel Gruppo C, si è conclusa ufficialmente la prima parte di stagione della Lega Pro. E, adesso, possono scattare gli attesissimi playoff con la nuova formula.

GRUPPO A

Vincitrice: Cremonese

Cremonese Agli ottavi: Alessandria

Primo turno a eliminazione diretta (domenica 14 maggio):

Livorno-Renate

Arezzo-Lucchese

Giana-Viterbese

Piacenza-Como

Playout (andata domenica 21 maggio):

Tuttocuoio-Prato

Lupa Roma-Carrarese

Retrocesso in D: Racing Club.

GRUPPO B

Vincitrice: Venezia

Venezia Agli ottavi: Parma

Primo turno a eliminazione diretta (domenica 14 maggio):

Pordenone-Bassano

Padova-AlbinoLeffe

Reggiana-Feralpisalò

Gubbio-Sambenedettese

Playout (andata domenica 21 maggio):

Teramo-Lumezzane

Fano-Forlì

Retrocesso in D: Ancona

GRUPPO C

Vincitrice : Foggia

: Foggia Agli ottavi: Lecce

Primo turno a eliminazione diretta (domenica 14 maggio):

Juve Stabia-Catania

Virtus Francavilla-Unicusano Fondi

Siracusa-Casertana

Cosenza-Paganese

Playout (andata domenica 21 maggio):

Melfi-Akragas

Catanzaro-Vibonese

Retrocesso in D: Taranto

Ottavi di finale (andata 21 maggio, ritorno 24 maggio):

vincente Siracusa-Casertana vs Alessandria

vincente Piacenza-Como vs Parma

vincente Gubbio-Sambenedettese vs Lecce

vincente Cosenza-Paganese vs Matera

vincente Virtus Francavilla-Unicusano Fondi vs vincente Livorno-Renate

vincente Giana-Viterbese vs vincente Pordenone-Bassano

Reggiana-Feralpisalò vs vincente Juve Stabia-Catania

vincente Padova-AlbinoLeffe vs vincente Arezzo-Lucchese

Regolamento

Sfide del primo turno a gara secca, con la squadra di casa che passa automaticamente agli ottavi anche in caso di pareggio. Ottavi (21 e 24 maggio) e quarti di finale con andata e ritorno (28 maggio e 4 giugno): in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, si disputeranno supplementari ed eventuali rigori. Gli accoppiamenti dei quarti di finale saranno sorteggiati. Dalle semifinali (13 e 14 giugno), format delle final four a partita secca al Franchi di Firenze. Finale il 17 giugno.