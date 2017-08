Triestina ripescata in Serie C, respinto il Rende: si passa al format da 56 squadre

Incredibile, ma vero: la Serie C cambia ancora. Come scritto nei giorni scorsi sul nostro sito, c’era grande attesa per la riunione del Consiglio Federale della giornata di oggi, e la decisione è arrivata: la prossima edizione dell’ormai ex Lega Pro vedrà protagoniste 56 squadre.

Non 57, quindi, come ipotizzato nelle scorse ore: l’unica domanda di ripescaggio accolta, infatti, è stata quella della Triestina, mentre a sorpresa è stata respinta la richiesta del Rende, che aveva comunque presentato la documentazione completa (fideiussione e investimento a fondo perduto di 300 mila euro). Stesso discorso per il resto dei club che hanno provato la carta della riammissione, dal Rieti alla Lumezzane, passando per la Vibonese, che quindi proseguiranno la loro preparazione in vista della Serie D. In questo modo, oltretutto, si trascende anche lo statuto che vieta espressamente una Serie C con meno di 60 partecipanti: e adesso ci sarà da divertirsi.

Sì, perché oltre alla composizione di ogni singolo girone, a questo punto tutti da rivedere, bisognerà capire quante e quali squadre distribuire in ciascun raggruppamento che, verosimilmente, saranno costituiti in maniera diversa, ovvero in un unico caso da 18 club, mentre negli altri da 19. Ma questa non sarà l’unica novità in arrivo: sembra, infatti, che ci sia la reale possibilità di una modifica al regolamento, con 5 sostituzioni a partita a disposizione degli allenatori. Una sperimentazione già protagonista di diverse voci nelle scorse settimane. Insomma: una categoria tutta nuova, soggetta a puntuali cambiamenti annuali che non sempre risultano essere positivi (nelle ultime tre stagioni, il numero delle squadre partecipanti è mutato altrettante volte). Altro punto da affrontare sarà quello relativo ai Playoff: si continuerà come nel campionato passato? Oppure no? Poi, sia chiaro, sarà il campo a dare le giuste sentenze: in attesa del 10 agosto e della formulazione dei calendari.