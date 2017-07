L’ennesima beffa per Giuseppe Rossi: il Celta lo svincola

Tanti giocatori dal talento eccezionale spesso e volentieri non hanno una testa all’altezza del fisico e vengono quindi limitati. Non è il caso di Giuseppe Rossi.

Pepito, grande uomo prima di essere un grande calciatore, è un ragazzo con la testa sulle spalle. Italiano d’America, Rossi ha sempre condotto la vita dell’atleta: lavoro, sacrifici e tanti, tantissimi bocconi amari buttati giù. E senza nemmeno un po’ di zucchero.

Dopo tanti, tantissimi pugni in pancia, è arrivata l’ennesima beffa per Pepito. Infatti, a causa della sua condizione fisica carente e del suo ennesimo infortunio al crociato, il Celta Vigo ha deciso di svincolarlo. Ora, nessuno potrà fare la morale alla società spanola per la scelta di non investire su un giocatore infortunato, ma almeno concedergli il tempo della riabilitazione sì.

Quel viso pulito, quel sorrisino un po’ timido e quegli occhi ingenui e buoni l’han reso uno dei beniamini dell’Italia intera. Qualunque amante di calcio e del bel calcio penso non si tirerebbe indietro a ospitare Pepito in casa sua e accompagnarlo a fare fisioterapia di persona. Forse è vero, Giuseppe Rossi avrà anche i legamenti fragili ma ha un popolo intero a sostenerlo. Perchè, a 30 anni compiuti, noi vogliamo vederti ancora in campo. Perchè quella splendida tripletta alla Juventus non deve restare l’unica dimostrazione di un cristallino talento.

Gabriele Amerio