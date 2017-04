Liga: Eibar-Athletic Bilbao 0-1 nel posticipo

Torino, 24 apr. (LaPresse) - L'Athletic Bilbao si impone per 1-0 in casa dell'Eibar nel posticipo della 33/a giornata della Liga. Di Garcia la rete di baschi, padroni di casa in dieci per l'espulsione di Escalante. In classifica il Bilbao si porta al sesto posto con 56 punti, in lotta per l'Europa League.