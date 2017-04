Liga: il Siviglia batte 2-1 il Celta e aggancia l'Atletico Madrid al terzo posto

Il Siviglia ha battuto per 2-1 il Celta Vigo agganciando così l'Atletico Madrid al terzo posto in classifica dopo la 34/a giornata della Liga spagnola. Per la squadra di Sampaoli vantaggio al 49' di Correa, al 53' Aspas pareggia su rigore per gli ospiti. Celta in 10 tre minuti dopo per l'espulsione di Hernandez. Al 79' è Ben Yedder, appena entrato al posto di Jovetic, ha firmare il gol del 2-1. Il Siviglia si porta così a quota 68 punti come l'Atletico Madrid di Simeone sconfitto martedì in casa dal Villarreal. Nell'altro anticipo pomeridiano pareggio 0-0 fra Alaves ed Eibar.