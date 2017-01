Liga: Osasuna-Valencia 3-3 nel posticipo

Termina 3-3 il posticipo della 17/a giornata della Liga spagnola fra Osasuna e Valencia. Al termine di una partita spettacolare, le due squadre si dividono la posta e restano invischiate in piena zona retrocessione. L'Osasuna è ultimo con 8 punti, il Valencia è 17° con 13. Archiviata la breve gestione Prandelli, il Valencia con Voro in panchina passa in vantaggio dopo 2' con El Haddadi. Al 7' il pareggio dell'Osasuna con Riera. Lo stesso attaccante di casa è protagonista al 45' dell'autogol che riporta avanti gli ospiti. Al 62' Torres firma il 2-2 per l'Osasuna, ma al 73' l'ex interista Montoya porta di nuovo in vantaggio il Valencia. Ospiti che all'86' sbagliano anche un rigore con Parejo. In pieno recupero arriva il definitivo 3-3 dell'Osasuna firmato da Clerc.