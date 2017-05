Liga: poker del Valencia all'Osasuna, Zaza a segno

Valencia (Spagna), 7 mag. (LaPresse) - Il Valencia torna al successo. La squadra di Voro ha battuto nettamente il fanalino di coda e già retrocesso Osasuna 4-1 nell'incontro valido per la 36/a giornata di Liga. Grande protagonista Garay con una doppietta nel primo tempo (22' e 45'), il secondo su assist dell'ex juventino Zaza che poi va a segno nella ripresa (70'). A completare il poker dei padroni di casa Rodrigo (75'), in pieno recupero Olavide accorcia le distanze per gli ospiti. Il Valencia interrompe la striscia di tre sconfitte e sale a 43 punti, l'Osasuna resta fermo a quota 19.