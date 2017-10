Liga: poker Valencia al Siviglia, a segno anche Zaza

Valencia (Spagna), 21 ott. (LaPresse) - C'è anche lo zampino di Simone Zaza nel largo successo del Valencia in casa contro il Siviglia (4-0) nella gara valida per la nona giornata di Liga spagnola. L'ex attaccante di Juventus e Sassuolo ha firmato il gol del momentaneo raddoppio al 6' della ripresa. A segno anche Guedes, che al 43' ha aperto le marcature. Nel finale Mina e ancora Guedes hanno arrotondato il risultato per il poker finale. Con questa vittoria il Valencia sale momentaneamente al secondo posto andando a quota 18 punti, a quattro lunghezze dalla capolista Barcellona.