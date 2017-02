Liga: Siviglia torna al successo, 1-0 in casa Las Palmas

Madrid (Spagna), 12 feb. (LaPresse) - Il Siviglia torna al successo e resta sulle tracce di Barcellona e Real. Gli andalusi passano di misura in casa del Las Palmas (1-0) grazie alla rete di Correa a dieci minuti dalla fine. La squadra di Sampaoli difende il terzo posto salendo a 46 punti, a -2 dai blaugrana e a -3 dai Blancos che però hanno due gare da recuperare. Il Las Palmas resta fermo a 28. In coda, vittoria importante per lo Sporting Gijon, che espugna il campo del Leganes quart'ultimo (2-0) con i gol di Canella e Burgui e lo avvicina a -2.