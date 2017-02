Liga: Siviglia-Villarreal 0-0

Il Siviglia non va oltre lo 0-0 in casa contro il Villarreal nell'anticipo di mezzogiorno, valido per la 21/a giornata della Liga spagnola. La squadra di Jorge Sampaoli nel secondo tempo ha fallito un rigore con il francese Nasri. Con questo risultato, il Siviglia si porta a 43 punti in classifica a -2 dal Barcellona secondo e -3 dal Real Madrid capolista che ha però due gare in meno. Punto prezioso per il Villarreal, sempre quinto con 35 punti.