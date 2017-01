Liga: Valencia-Espanyol 2-1 nell'anticipo

Valencia (Spagna), 15 gen. (LaPresse) - In attesa di ufficializzare l'ingaggio di Simone Zaza dalla Juve, il Valencia prova a risalire la china battendo l'Espanyol 2-1 nella 18/a giornata della Liga spagnola. Padroni di casa in vantaggio al 17' con l'ex interista Montoya su assist di Nani. Il raddoppio al 73' con Mina. Gol della bandiera per l'Espanyol firmato dall'ex napoletano David Lopez all'85'. In classifica il Valencia sale a quota 16 punti, ma è sempre quartultimo in piena zona retrocessione. L'Espanyol resta a quota 23, in posizione tutto sommato tranquilla.