Liga: Valencia-Real Madrid si recupera il 22 febbraio

Madrid (Spagna), 6 feb. (LaPresse/Reuters) - La partita tra Valencia e Real Madrid verrà disputata il 22 febbraio prossimo. Lo ha annunciato la Liga. La gara è stata rinviata a dicembre a causa dell'impegno dei 'blancos' nel Mondiale per Club. Per la squadra di Zidane si preannuncia così un calendario fitto, con otto partite in 25 giorni, tra cui l'impegno negli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Il Real Madrid deve anche recuperare la gara con il Celta Vigo, rinviata a causa del maltempo in Galizia che ha danneggiato lo stadio Balaidos.

Fonte Reuters-Traduzione LaPresse