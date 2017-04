Liga: Villareal-Leganes 2-1

Il Villareal batte 2-1 il Leganes nella gara valida per la 33/a giornata di Liga spagnola e rinforza il quinto posto in classifica salendo a quota 57 punti, a +4 sull'Athletic Bilbao. Decisiva la doppietta di Bakumbu nella ripresa, con gol vittoria in pieno recupero. Di Guerrero al 90' la rete del momentaneo 1-1. Il Leganes incassa così la quarta sconfitta di fila e resta appena sopra la zona retrocessione con 27 punti.