Liga: Villareal-Valencia 0-2, esordio per Zaza

Il Valencia si impone per 2-0 in casa del Villareal nell'anticipo della 19/a giornata della Liga spagnola. Tutte nel primo tempo le reti degli ospiti, firmate da Soler al 35' e Mina al 42'. Nella ripresa da segnalare l'esordio in campionato di Zaza entrato al posto di Mina. L'ex centravanti della Juve entra subito in partita procurandosi anche un paio di occasioni per segnare. In classifica il Valencia aggancia il Deportivo La Coruna a quota 19 punti a +7 sulla zona salvezza. Villareal che resta sesto con 31. Nell'altro anticipo odierno, pareggio per 2-2 fra Alaves e Leganes.