Erano mesi che non si vedeva un grande Real Madrid. Finalmente Zidane può sorridere dopo settimane di polemiche e tensioni, e con il 4-0 al Siviglia può avvicinarsi anche all'Atlético Madrid in classifica sperando ancora nel secondo posto. Torna il BBC (che non giocava insieme dal 17 Gennaio scorso) e torna il sereno soprattutto grazie alle reti segnate da Benzema e Bale che ritrovano anche gli applausi del pubblico del Bernabéu. Sorriso anche per Ronaldo, ma il portoghese sorride a denti stretti visto il terzo rigore sbagliato in campionato, rigore che comunque non lo ostacola per quanto riguarda la classifica marcatori. C'è ancora molta da migliorare invece nella fase difensiva, ma con Carvajal, Sergio Ramos e Pepe fuori si poteva chiedere poco di più. Super, per l'ennesima volta, Keylor Navas che anche contro gli andalusi sfodera una grande prestazione oltre al rigore parato a Gameiro. Il Barcellona dovrà temere qualcosa contro questo Real Madrid?

CRONACA

Zidane rispolvera il BBC ed è proprio il rientrante Benzema che porta in vantaggio il Real Madrid con un perfetto destro al volo sull'assist da destra di Bale. Il Siviglia risponde con Gameiro ma il francese spara alto mentre Trémoulinas coglie la traversa sul suo tiro-cross. E' sola una reazione quella della squadra di Emery perché il Real successivamente domina a centrocampo confezionando poi diverse palle gol, la mira e la concentrazione di Sergio Rico però bloccano il risultato sull'1-0. Gli andalusi hanno comunque una ghiotta occasione per il pari ma Keylor Navas para un rigore a Gameiro, penalty causato da Varane per fallo su Iborra.

Nella ripresa il Real Madrid cerca di mettere il punto esclamativo e di chiudere il match ma Cristiano Ronaldo calcia altissimo un penalty conquistato da Modric per fallo di Reyes. Bale centra in pieno una traversa sugli sviluppi di un corner ma il gol arriva comunque al 64' con la discesa a destra di Danilo che trova a centro area Ronaldo che insacca per il raddoppio. Poco dopo arriva anche il tris di Bale mentre nel finale c'è anche spazio per il poker del neo entrato Jesé.

LA STATISTICA

3 - I calci di rigore parati da Keylor Navas in questa stagione (su Griezmann, Rubén Castro e Gameiro). Il portiere costaricano è primo in questa speciale classifica nei 5 grandi campionati europei insieme a Marco Sportiello (Atalanta).

IL TWEET

Niente Benzema agli Europei? I tifosi francesi hanno già gli incubi e sperano di rivedere l'attaccante del Real Madrid anche con la maglia della Nazionale...

IL MIGLIORE

Gareth BALE - Era stato il peggiore della gara di Las Palmas dove aveva giocato da solista, non curandosi dei propri compagni di squadra. Questa volta ha imparato la lezione: suo l'assist per il gol di Benzema, suo il gol del 3-0 oltre ad una serie di movimenti utili a smarcare i propri compagni di reparto.

IL PEGGIORE

Juan Antonio REYES - Ce ne sarebbero tanti da mettere in lista ma Reyes entra per cambiare le sorti del match finendo però per peggiorare le condizioni degli andalusi. In fase difensiva causa il rigore sbagliato da Ronaldo per un fallo su Modric e fornisce l'assist ad Jesé per il 4-0. In fase offensiva non dà invece il suo supporto a Gameiro.

TABELLINO

Real Madrid (4-3-3): K.Navas; Danilo, Varane, Nacho Fernández, Marcelo; Modric, Casemiro (75' James Rodríguez), Kroos; Bale (70' Jesé Rodríguez), Benzema (80' Isco), Cristiano Ronaldo. All. Zinedine Zidane.

Siviglia (4-4-1-1): Sergio Rico; Coke, Rami, Kolodziejczak, Trémoulinas; Diogo Figueiras (46' Reyes), Krychowiak, Cristóforo (72' Mariano), Escudero; Iborra (71' Juan Muñoz); Gameiro. All. Unai Emery

Marcatori: 6' Benzema (R), 64' Cristiano Ronaldo (R), 66' Bale (R), 86' Jesé Rodríguez

Arbitro: Javier Estrada Fernández

Ammoniti: 26' Varane, 54' Casemiro, 57' Reyes, 62' Krychowiak

Espulsi: nessuno