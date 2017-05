2-0 a Malaga e il Real Madrid vince la Liga: 33° titolo, ora testa alla Juventus

Qualche campionato il Real Madrid l'ha perso all'ultima giornata, ma questa volta la squadra di Zidane aveva una fame impressionante, andando in vantaggio dopo soli 2 minuti con il solito gol di Cristiano Ronaldo che raggiunge quota 40 reti anche in questa stagione. Il Málaga ci ha anche provato e non si è 'scansato', ma l'occasione era troppo ghiotta per farsi scappare anche questo titolo con il Real Madrid che torna a vincere la Liga a 5 anni di distanza dall'ultimo successo. Una battaglia dalla prima all'ultima giornata, ma questa volta i blancos non hanno mai mollato il colpo, rimanendo in testa per tutto il campionato. Ora, la partita più importante resta quella di Cardiff del 3 giugno per entrare nella storia. Mai nessuno ha vinto 2 Champions League consecutive, e i blancos vogliono a tutti i costi questo record, Juventus permettendo...

Cronaca

Il Real Madrid non perde tempo e al 2' va già in vantaggio con Ronaldo che supera in dribbling Kameni, dopo l'assist di Isco, e deposita in rete. Cercano gloria anche Benzema e Kroos, ma il Real Madrid non raddoppia. Dall'altra parte non si 'scansa' comunque il Málaga e Keylor Navas deve compiere un miracolo sul calcio di punizione di Sandro Ramírez. Ci prova anche l'ex Catania Keko Gontán, ma il suo colpo di testa da buona posizione finisce di poco alto.

Nella ripresa il Málaga parte subito forte con Keko Gontán, ma a segnare è sempre il Real Madrid con il tap-in di Benzema, dopo la deviazione di Kameni sul solito Sergio Ramos che cercava di timbrare il cartellino sugli sviluppi di un corner. Girandola di sostituzioni: Míchel regala la standing ovation a Keko e Sandro Ramírez, ma tutta la Rosaleda si alza in piedi per la sostituzione di Isco che lascia il campo in favore di James Rodríguez. Benzema segna il 3-0 ma è in fuorigioco, mentre Navas continua a parare anche su Recio e Villanueva mentre il neo entrato Chory Castro centra in pieno la traversa. Cerca il gol anche Morata, ma Kameni chiude al saracinesca. Il 2-0 basta comunque al Real Madrid, che fa 33 in campionato in attesa di uno storico Doblete.

La statistica

2012 - Era dalla stagione 2011/2012 che il Real Madrid non vinceva il campionato, sulla panchina dei blancos sedeva ancora José Mourinho.

Video - La magia di Benzema, nella storia come il tacco di Redondo 01:15

Il Tweet

Alla Rosaleda il Real Madrid può finalmente tornare a cantare ¡¡¡Campeones Campeones!!!

Il migliore

Cristiano RONALDO - Pronti via e segna subito il gol del vantaggio. Non voleva aspettare la fine della gara per essere decisivo. E anche quest'anno ha raggiunto quota 40 reti (per la sesta volta consecutiva)...

I 5 migliori bomber della stagione

Giocatore Gol Presenze* 1. Lionel MESSI (Barcellona) 53 52 2. Edinson CAVANI (PSG) 49 49 3. Robert LEWANDOWSKI (Bayern) 43 47 4. Cristiano RONALDO (Real Madrid) 40 46 5. Pierre-Emerick AUBAMEYANG (Borussia Dortmund) 39 45

*in tutte le competizioni

Il peggiore

Luis HERNÁNDEZ - Avvio da incubo con una palla persa che manda in vantaggio il Real Madrid dopo solo due minuti. Da lì è una partita tutta in salita, con il centrale del Málaga che fatica a tenere il ritmo di CR7 e Benzema. Nel finale nega il gol a Morata, ma la frittata - ormai - era già fatta.

Tabellino

Málaga-Real Madrid 0-2

Málaga (4-2-3-1): Kameni; Miguel Torres, Luis Hernández, Villanueva, Ricca; Recio, I.Camacho; Keko Gontán (60' Chory Castro), Fornals, Jony Rodríguez (72' Duda); Sandro Ramírez (69' Charles Dias). All. Míchel

Real Madrid (4-3-1-2): K.Navas; Danilo, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Casemiro (66' Kovacić), Kroos; Isco (66' James Rodríguez); Cristiano Ronaldo, Benzema (73' Morata). All. Zinédine Zidane

Marcatori: 2' Cristiano Ronaldo (R), 55' Benzema (R)

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Ammoniti: 56' Kameni, 57' Jony Rodríguez

Espulsi: nessuno