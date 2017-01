Acuto di Gaitan, l'Atletico Madrid batte 1-0 il Betis Siviglia

Non è ancora guarito l'Atletico Madrid, ma questi tre punti fanno morale e classifica in attesa di tempi migliori. La fase di convalescenza viene attutita dal gol di Nico Gaitan che non giocava titolare nella Liga dal 25 settembre contro il Deportivo La Coruna. Non arriva il bel gioco, ma almeno la continuità dopo le vittorie contro Las Palmas ed Eibar. I punti in classifica sono 34 e la distanza dal Real Madrid capolista diventa di 6 lunghezze: la speranza di Simeone è che i cugini interrompano la serie magica sul campo del Siviglia o magari che un bel pareggio tolga punti a entrambe. Il Betis Siviglia ha un solo rammarico al termine di una partita ben giocata: Moya non ha dovuto effettuare interventi difficili e per passare al Calderon bisogna anche saper concretizzare.

La cronaca della partita

All'8' l'Atletico segna il gol-partita: Donk svirgola e la zampata al volo di Nico Gaitan gonfia la rete. Griezmann non inquadra lo specchio con un tiro di controbalzo mentre Castro impegna Moya su errore di Savic. Lo slalom ubriacante di Piccini favorisce la sponda di Alegria, ma Martin strozza la conclusione.

Nella ripresa, Torres si fa murare il possibile 2-0 da Adan. Ruben Castro con una botta da fuori non coglie impreparato Moya mentre il neoentrato Carrasco spreca una buona chance non riuscendo ad angolare e trovando la parata di Adan.

La statistica chiave

3 - Gaitan ha segnato 3 gol nei suoi ultimi 138 minuti giocati nella Liga per l'Atletico Madrid.

Il tweet da non perdere

La filastrocca di Gaitan

Il migliore in campo

Nico Gaitan: torna titolare dopo 4 mesi in Liga e segna il gol da tre punti: la sua zampata volante vale molto. Micidiale.

Il peggiore in campo

Ryan Donk: non è nel suo ruolo e si vede. Svirgola il pallone regalando a Gaitan il tiro del successo. Svalvolato.

Il tabellino

Atletico Madrid (4-4-2): Moya; Vrsaljko, Savic, Godin, Filipe Luis; Niguez, Gabi, Koke, Gaitan (63’ Carrasco); Griezmann (92' Gimenez), Torres (70’ Gameiro). All. Simeone

Betis Siviglia (5-3-2): Adán; Piccini, Pezzella, Donk, J. Carlos (70’ Nahuel), Durmisi; Martin, Brasanac (66’ Joaquin), Ceballos; Alegria (82’ Zozulya), Castro. All. Sanchez

Arbitro: Carlos Clos Gomez

Gol: 8' Gaitan (A)

Note: ammoniti Piccini, Alegria, Ceballos