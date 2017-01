Altra goleada del Barcellona: 4-0 all'Éibar, primo urrà per Denis Suárez ma Busquets finisce ko

Settimana decisivamente positiva per il Barcellona che torna a casa vincitore dalle due trasferte in terra basca, quella contro la Real Sociedad in Coppa del Re e quella contro l'Éibar in campionato, importante per tenere il passo di Real Madrid e Siviglia in classifica. Contro la squadra di José Luis Mendilibar i blaugrana sono bravissimi a non cadere in tentazione ed ignorare l'aggressività prodotta dai padroni di casa. Messi incanta come al solito, Luis Suárez trova sempre la via del gol, ma arriva anche la prima gioia di Denis Suárez che ha il merito di sbloccare la partita, proprio lui entrato a freddo dopo l'infortunio di Busquets. A preoccupare, quindi, Luis Enrique non sono i risultati ma la perdita di alcuni uomini: Iniesta e Rafinha Alcántara erano rimasti a casa, Piqué era rimasto in panca per un problema alla caviglia, brutto ko per Busquets a partita in corso fino ai problemi di Jordi Alba a fine gara. Che fare in questa situazione?

Cronaca

Avvio lento del Barcellona che subisce l'aggressività dell'Éibar, ma sopratutto paga l'assenza di Iniesta in mezzo al campo. Piove sul bagnato poi con l'infortunio di Busquets che finisce ko alla caviglia per l'intervento dell'ex Catania Escalante, che non viene neanche ammonito dal direttore di gara. Il Barça prova a scuotersi ma Luis Suárez getta alle ortiche la possibilità di firmare l'1-0 dopo l'invito di Messi, occhio anche ai baschi ma ter Stegen ci mette una pezza sulla conclusione da fuori di Adrián González. Dalla mezz'ora in poi è solo Barcellona, prima è Messi a mettere paura a Yoel Rodríguez su punizione poi è il neo entrato Denis Suárez a firmare il gol del vantaggio dalla distanza. Nel finale di tempo ospiti vicini al raddoppio ma Neymar e Arda Turan trovano il portiere da due passi, Luis Suárez centra invece il palo.

Denis Suárez (FC Barcelona) celebrando su tanto ante el Éibar.AFP

In avvio di ripresa il Barcellona non perde tempo e arriva subito il raddoppio di Messi che davanti a Yoel Rodríguez non può proprio sbagliare sull'assist di Luis Suárez. Annullato un gol ad Adrián González per fuorigioco e il Barça - a questo punto - chiude il match con il 3-0 di Luis Suárez che sfrutta l'erroraccio di Lejeune. Nel finale l'Éibar cerca almeno il gol della bandiera ma né Sergi Enrich né Pedro León riescono a superare ter Stegen, trova la porta invece Neymar che completa il poker sull'assist di Aleix Vidal.

La statistica

50 - Con l'assist a Messi per il gol del 2-0, sono 50 i passaggi decisivi di Luis Suárez nella Liga. Nessun altro giocatore, neanche lo stesso Messi, ha prodotto così tanti assist nel campionato spagnolo dall'arrivo dell'uruguaiano (stagione 2014/2015).

Il Tweet

Due clean sheets consecutivi per il Barcellona in campionato, prima volta assoluta in questa stagione. Anche ter Stegen può festeggiare questa sera...

Il migliore

Samuel UMTITI - Il solito Messi, Luis Suárez decisivo con gol e assist, l'altro Suárez che va a segno per la prima volta... Va quasi tutto bene al Barcellona questa sera. Che dire allora di Umtiti? Il francese dà sicurezza a tutto il reparto, nonostante giochi sul centro destra per sostituire Piqué. Quelli dell'Éibar faticano ad entrare in area con Umtiti che chiude tutte le porte, solo nel finale l'ex Lione perde qualche colpo ma il risultato è stato già messo in cassaforte.

Video - Cantona: "Messi con quei capelli sembra un Justin Bieber dei poveri" 00:37

Il peggiore

Florian LEJEUNE - Il francese non è mai tranquillo in difesa, molti gli errori di posizionamento da parte dell'ex Manchester City nelle transizioni offensive del Barcellona. Erroraccio poi sullo 0-3, è proprio lui a concedere possesso e campo a Luis Suárez che chiude il match.

Tabellino

Éibar-Barcellona 0-4

Éibar (4-2-3-1): Yoel Rodríguez; Ander Capa, M.Dos Santos, Lejeune, Luna (82' C.Rivera); Escalante, Dani García; Pedro León, Adrián González (74' Fran Rico), Inui (78' Rubén Peña); Sergi Enrich. All. José Luis Mendilibar

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; S.Roberto (65' Aleix Vidal), Umtiti, Mathieu, Alba; Rakitić, Busquets (10' D.Suárez), Arda Turan; Messi, L.Suárez (76' L.Suárez), Neymar. All. Luis Enrique

Marcatori: 31' D.Suárez (B), 50' Messi (B), 68' L.Suárez (B), 90+1 Neymar (B)

Arbitro: José María Sánchez Martínez

Ammoniti: 26' Escalante, 39' Ander Capa, 42' Arda Turan

Espulsi: nessuno