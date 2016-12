Altri premi per Leo Messi: secondo l'IFFHS è miglior playmaker del 2016

Altri premi in arrivo per il 5 volte Pallone d’Oro Leo Messi. La Federazione Internazionale di storia e statistica del calcio – IFFHS – l’ha infatti premiato come miglior playmaker del 2016.

Con i voti raccolti da 56 differenti Paesi, le performance di Messi l’hanno incoronato ancora una volta come giocatore migliore di questa speciale categoria, replicando di fatto un premio già vinto lo scorso anno e incrementando addirittura il punteggio con cui questo è arrivato.

Nel 2015 infatti furono 168 i punti raccolti da Messi, diventati 172 quest’anno. Dietro di lui il compagno di club Andres Iniesta (vincitore di questo premio nel 2012 e 2013) e il tedesco del Real Madrid Toni Kroos (vincitore nel 2014).

Questa la classifica completa dell’IFFHS