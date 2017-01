Ancora Niguez e il ritorno di Griezmann, l'Atletico dà il via alla rimonta

L'Atletico Madrid batte a domicilio l'Eibar 2-0 e dà il via alla propria insperata rimonta su Real e Barcellona. La vetta della classifica ora è a 9 punti, ma i Blancos hanno una partita in meno come ce l'ha il Siviglia (3° e in zona Champions) da cui i Colchoneros con questa vittoria vanno a -2. Dopo un primo tempo meritato ai punti dall'Eibar, Niguez e Griezmann determinano il risultato infliggendo alla squadra di Mendilibar un passivo eccessivo e immeritato, considerati i 3 tiri (2 gol) tentati dagli ospiti nel match.

La cronaca

E' una partita viva fin da subito, nella quale l'Eibar gioca senza paura e l'ansia di dover – come l'Atletico – vincere forzatamente per poter anche solo sperare nella rimonta sulle prime della classe (Real Madrid e Barcellona, lontane 9 e 3 punti). La squadra di Mendilibar è battagliera e nei primi 45' si fa preferire, nonostante l'incapacità a essere cinica quando dovrebbe. Nessuna occasione realmente rilevante, eccetto un paio di tocchi di mano sospetti (soprattutto quello di Vrsaljko in area Atletico al 31') che fanno insorgere il pubblico del Municipal di Ipurua. L'Atletico si fa vivo dalle parti di Yoel in poche occasioni e l'unica pericolosa è il sinistro di Griezmann che termina sul fondo al 37'. Un primo tempo da 0-0, che ai punti premierebbe l'Eibar.

Seconda frazione con in campo un Atletico subito diverso: più volitivo e propenso a rischiare qualcosa. Simeone manda nella mischia il pretoriano Juanfran al posto di uno spento Vrsaljko, la squadra si anima e al 54' arriva il gol del vantaggio. Palla lavorata bene da calcio d'angolo, cross dalla sinistra di Luis per la testa di Saul Niguez, che come nell'ultima partita del 2016 trova un gol che potrebbe rivelarsi fondamentale per le sorti dei suoi in questo campionato. L'Eibar viene scosso dalla rete subita e si rintana nella propria metà campo, facendo così il gioco del Cholo. L'Atletico viene fuori con i suoi giocatori di maggior qualità e controlla il match per i successivi 10', ma l'Eibar non molla e si getta nuovamente alla ricerca del gol. Ci va vicino più volte, la più clamorosa con Leon al 71', ma il suo destro secco finisce sul fondo. I Colchoneros soffrono, ma resistono e raddoppiano con il 3° tiro della loro partita: azione condotta da Griezmann, che serve Gameiro il quale in area gli restituisce il pallone per il più facile dei gol, che al francese mancava da 3 mesi. Tre punti d'oro per l'Atletico in chiave rimonta, all'inseguimento della distanti dominatrici del campionato. Positiva la partita dell'Eibar.

Simeone, Atlético de MadridEurosport

La statistica

0 – Le conclusioni dell'Atletico verso la porta avversaria nel primo tempo. E' la prima volta che accade in un match di questa stagione (in tutte le competizioni). Sintomo di come, al di là del risultato finale, la squadra di Simeone faccia fatica a trovare il gol.

Il tweet

Il migliore

Saul Niguez: decisivo come nell'ultima gara del 2016 quando realizzò la rete decisiva nel successo (1-0) sul Las Palmas. E' lui l'anima dell'Atletico, che grazie a queste due reti può ancora sognare la rimonta nella Liga.

Il peggiore

Sime Vrsaljko: scelto da Simeone come titolare della fascia destra, gioca una gara sottotono, come sono stati i suoi primi mesi da Colchonero. Nelle ultime partite aveva destato buone impressioni, ma questa prima uscita del 2017 non è un buon viatico per il prosieguo della stagione.

Il tabellino

EIBAR (4-5-1): Yoel; Ander Capa, Dos Santos, Lejeune, Luna; Garcia, Rico, Leon (77' Pena), Gonzalez (82' Nano), Inui (68' Bebé); Enrich. All. Mendilibar

ATLETICO MADRID (4-4-2): Moya; Vrsaljko (46' Juanfran), Savic, Godin, Felipe Luis; Gimenez, Gabi, Niguez, Koke; Griezmann, Torres (71' Gameiro). All. Simeone

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Gol: 54' Niguez (A), 75' Griezmann (A),

Note: ammoniti Gonzalez (E), Vrsaljko (A), Koke (A), Bebé (E).