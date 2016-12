Barcellona, c’è davvero un caso Rakitic? Il rinnovo non arriva...

In casa Barcellona rischia di scoppiare un caso molto poco piacevole. Infatti il centrocampista croato Ivan Rakitic sta trattando da diverso tempo il rinnovo contrattuale con la società blaugrana senza riuscire a trovare un accordo definitivo e nelle ultime tre partite di campionato non è neanche sceso in campo, salvo giocare e segnare, su rigore, in coppa del re contro l’Hercules di Alicante nella sfida vinta dai catalani con il rotondo punteggio di 7-0.

Domenica, dopo la terza esclusione contro l’Espanyol, la stampa ha intervistato Luis Enrique chiedendo spiegazioni circa queste strane e continue esclusioni e proprio il tecnico catalano ha risposto dicendo: “Non ho niente da commentare, sono felice del suo rendimento e della sua mentalità, ma quello che decide sono io".

Parole che cercano di nascondere una situazione abbastanza strana viste le indiscusse qualità di Rakitic e che casualmente viene a crearsi in contemporanea ad un rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare. Nelle scorse settimane vi avevamo di un interesse da parte del Manchester United verso questa situazione che con il passare del tempo potrebbe portare ad una rottura tra i blaugrana e il centrocampista croato che quindi potrebbe finire sul mercato e, con ogni probabilità, trasferirsi verso qualche altro lido e proprio in questo senso i Red Devils sono in prima fila.