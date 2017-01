Barcellona: Luis Enrique può lasciare, il sogno si chiama Sampaoli

Nonostante gli 8 trofei in due stagioni e mezzo il futuro di Luis Enrique potrebbe non essere più a tinta blaugrana. Ad ora, la permanenza del tecnico asturiano alla guida del club catalano non è più certa anche perché il Barcellona non offrirà rinnovi – la scadenza del contratto di Luis Enrique è fissata a giugno 2017 – o adeguamenti di stipendio, perciò sarà soprattutto una scelta personale. Il Barça non resta comunque a guardare per non farsi trovare impreparato nel caso Luis Enrique scelga di salutare, e sta sondando varie piste, tra cui Jorge Sampaoli. L’ex Cile, ora al Siviglia, sta vivendo una stagione favolosa alla giuda degli andalusi: il tecnico argentino è sotto contratto fino al 2018 ma può liberarsi via clausola.

di Onorio Ferraro (@OnorioFerraro)