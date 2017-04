Barcellona, Messi dopo il Clasico: "Abbiamo ancora tanta strada da fare"

Barcellona (Spagna), 24 apr. (LaPresse) - "Siamo andati al Bernabéu a vincere per poter continuare a lottare per la Liga. C'è ancora tanta strada da fare, ma siamo tornati con la gioia di aver compiuto un passo importante". E' il messaggio, affidato alle sue pagine social, di Leo Messi all'indomani del successo del Barcellona in casa del Real Madrid nel 'Clasico'. Grande protagonista con una doppietta proprio l'argentino, autore del gol vittoria al 92'. I tre punti hanno consentito ai blaugrana di salire in vetta alla classifica scavalcando i Blancos che però hanno una gara ancora da recuperare.