Brividi Real Madrid, ma ci pensa Marcelo: 2-1 al Valencia all'86'

Soffrendo, patendo le pene dell'inferno e rischiando di rovinare quanto costruito, ma alla fine il Real Madrid ce la fa: batte il Valencia, si porta a +3 sul Barcellona e aspetta con maggiore serenità il derby catalano contro l'Espanyol che attende gli azulgrana. È un gol messo a segno da Marcelo a 4 minuti dal termine a firmare il definitivo 2-1 e a evitare il secondo stop casalingo di fila alle merengues, incapaci di scrollarsi di dosso un avversario tenace e più che mai qualitativo nel palleggio. La squadra di Voro arriva al Bernabeu senza paura, apparentemente dimentica di un campionato disgraziato e più che mai determinata a rovinare i piani ai più forti. E per buona parte del match ci riesce. Grazie a una buona organizzazione, a un altro rigore parato da Diego Alves e a un atteggiamento tipico di chi non è mai domo. Ma alla fine a prevalere sono i campioni del Real: Cristiano Ronaldo, autore del vantaggio iniziale prima di fallire dal dischetto, e appunto Marcelo, una garanzia. Tocca al Barça rispondere: se Messi e compagni non battono l'Espanyol, considerando la famosa partita in meno che il Real dovrà recuperare a Vigo contro il Celta, la direzione del campionato potrebbe subire una sterzata totale.

La cronaca della partita

Meno di un minuto di gioco e il Real rischia di andare immediatamente sotto: Navas salva una prima volta su Santi Mina, che si ritrova la sfera sul destro e da posizione defilata centra il palo. Uno spavento che non scuote la squadra di Zidane, incapace di andare oltre un'incornata debole di Benzema controllata da Diego Alves. Anzi, è ancora Orellana ad avere il pallone del vantaggio: la sua sparacchiata davanti a Navas è però sciagurata. Così, dopo aver fatto le prove con una botta su punizione di poco alta, al 26' appare sulla scena Cristiano Ronaldo: centro perfetto di Carvajal, spizzata che lascia immobile Diego Alves e 1-0. Chiude il tempo Munir, il cui tentativo da fuori spaventa tutti uscendo di poco: il Valencia è vivo.

Cristiano Ronaldo (R) of Real Madrid CF competes for the ball with Santi Mina of Valencia CFGetty Images

Dopo l'intervallo il Real Madrid ha più di un'occasione per chiudere i conti: Benzema colpisce però il palo con uno splendido destro a giro, mentre Cristiano Ronaldo si fa parare dal “solito” Diego Alves un calcio di rigore più che mai dubbio concesso da Jesus Gil Manzano per una spintina in area di Parejo su Modric. Due episodi che tolgono sicurezza a una squadra che inizia a giochicchiare, lasciando spazio a un avversario concretamente poco pericoloso, ma sempre insidioso. Fino all'82', il minuto del pareggio: punizione perfetta di Parejo, Navas tocca ma la sfera si infila all'incrocio gelando il Bernabeu. Ma niente paura: non passano che 4 giri di lancette e Marcelo, col destro, buca Diego Alves togliendo Zidane dall'incubo. Un gol potenzialmente decisivo per l'esito finale della Liga.

La statistica chiave

22° rigore parato in Liga da Diego Alves, il sesto in questo campionato: nessuno era mai riuscito a ottenere uno score simile in un solo torneo.

Il tweet

Il migliore in campo

Marcelo. Il gol che regala la vittoria al Real Madrid è fondamentale, ma arriva a coronamento di una gara ancora una volta d'alta classe. Non lo scopriamo oggi: è il miglior terzino sinistro del mondo.

Il peggiore in campo

Orellana. Fuori dal gioco, impreciso quando tocca il pallone e pure davanti alla porta: la sua sparacchiata a lato nel primo tempo grida vendetta.

La dichiarazione

Marcelo: "Chi viene al Bernabeu lo fa sempre per infastidirci, ma noi ci abbiamo messo l'anima. Il Real Madrid è grande".

Il tabellino

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Modric (93' Lucas Vazquez), Casemiro, Kroos; J. Rodriguez (66' Asensio), Benzema (72' Morata), Cristiano Ronaldo. All. Zidane

Valencia (4-2-3-1): Diego Alves; Montoya, Garay, Mangala, Toni Lato (86' Gayá); Parejo, Soler; Munir, Orellana (89' Bakkali), Nani (69' Rodrigo); Santi Mina. All. Voro

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Gol: 27' Cristiano Ronaldo (R), 82' Parejo (V), 86' Marcelo (R)

Note: ammoniti Parejo (V), Toni Lato (V), Casemiro (R), Garay (V), Mangala (V), Morata (R), Santi Mina (V), Modric (R); al 57' Diego Alves ha parato un rigore a Cristiano Ronaldo