Calcio, dalla Spagna: Jesé vicino al Las Palmas, attesa ufficialità

Madrid (Spagna), 29 gen. (LaPresse) - Jesé è a un passo dal ritorno al Las Palmas, la squadra della sua città natale. Come riporta infatti 'Marca' l'attaccante del Paris Saint-Germain, che sta trovando poco spazio in Francia, ha spinto per tornare a giocare in Spagna. L'ufficialità del prestito fino a giugno è attesa già in giornata. Sull'ex giocatore del Real Madrid, inseguito anche dalla Roma, si era inserito anche il Middlesbrough, club di Premier League.