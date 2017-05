Calcio, dalla Spagna: niente Cina, Pepe a un passo dal Psg

Madrid (Spagna), 9 mag. (LaPresse) - Il difensore del Real Madrid, Pepe, in scadenza di contratto a fine stagione, continuerà a giocare in Europa. Secondo quanto riporta 'El Larguero', e rilanciato da 'As', il giocatore 34enne è a un passo dal firmare con il Paris Saint Germain. Il giocatore portoghese, che spera di disputare il Mondiale 2018 in Russia, ha respinto le sirene provenienti dalla Cina, così come quelle della Turchia, per restare nel giro della nazionale.