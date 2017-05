Calcio, Liga: il Malaga supera 4-2 il Siviglia nel derby andaluso

Il Malaga travolge 4-2 il Siviglia e si aggiudica il derby andaluso posticipo della 35/a giornata della Liga spagnola. La squadra allenata da Jorge Sampaoli resta così al quarto posto in classifica, a -3 dall'Atletico nella lotta per un posto in Champions League. Per il Malaga successo senza alcun valore di classifica. A La Rosaleda ospiti in vantaggio con l'ex palermitano Franco Vazquez al 30'. Pareggio del Malaga con Fornals al 38'. Al 51'Ramirez firma il sorpasso per i padroni di casa. Il Siviglia trova però il pareggio ancora con Vazquez al 57'. Il finale di gara è però tutto del Malaga che torna in vantaggio con Llorente al 77' e chiude i conti con Juankar all'89' abile a ribadire in rete un rigore fallito da Ramirez.