Calcio, stampa spagnola: Valverde sarà prossimo tecnico Barcellona

Madrid (Spagna), 23 mag. (LaPresse) - Sarà Ernesto Valverde il prossimo allenatore del Barcellona. Ne è sicuro il 'Mundo Deportivo', che indica nell'attuale mister dell'Athletic Bilbao il successore sulla panchina blaugrana di Luis Enrique, che lascerà il Camp Nou a fine stagione. 'El Txingurri' sarà ufficialmente il tecnico dei catalani dal 1° luglio, mentre l'annuncio della firma arriverà il 29 maggio, due giorni dopo la finale di Coppa del Re tra Barcellona ed Alaves, l'ultima di Luis Enrique alla guida di Messi e compagni. Valverde firmerà un contratto che lo legherà ai blaugrana per due stagioni con opzione per una terza. Il debutto del nuovo tecnico, che lascia Bilbao dopo quattro stagioni, avverrà nell'amichevole del 22 luglio contro la Juventus nel New Jersey, nell'ambito della Champions Cup.