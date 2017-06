Calciomercato, Atlético Madrid: risolto il contratto con Cerci, libero di arrivare a parametro zero

Alessio Cerci ha risolto il proprio contratto con l'Atlético Madrid, che sarebbe scaduto a giugno 2018. Nonostante il blocco del mercato, quindi, i colchoneros liberano l'attaccante che ora può accasarsi a parametro zero. In Italia non mancano le pretendenti, ma per ora, secondo Sky Sport, la squadra più vicina a lui è il Las Palmas di Roberto De Zerbi.

