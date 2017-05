Calciomercato, Siviglia: difficile che Stefan Jovetic rimanga

Continua a tenere banco in casa Inter la questione legata a Jovetic. Il montenegrino, in prestito al Siviglia da gennaio, vorrebbe rimanere in Andalusia e lo sta facendo capire in tutti i modi, anche tramite le parole dell’agente Ramadani, e la società spagnola, dal canto suo, vorrebbe tenere Jovetic autore di 7 goal e 5 assist in questa seconda parte di stagione. Sembrerebbe tutto facile ma in realtà non è così. Il Siviglia ha un’opzione per riscattare Jovetic dall’Inter entro il 30 maggio per 13 milioni di euro, cifra che al momento gli andalusi non vogliono pagare.

Negli ultimi giorni ci sono state tante supposizioni sul caso ma finalmente oggi Oscar Arias, direttore sportivo del Siviglia, ha sciolto qualsiasi dubbio: ” Vogliamo tenere Jovetic ma le condizioni contrattuali sono difficili”. Poche parole che esprimono totalmente quella che è la situazione: il Siviglia è disposto a comprare il giocatore all’Inter ma i 13 milioni di euro appaiono comunque troppi per il club andaluso.

L’Inter riceve le parole di Arias e si trova ad un bivio: scendere a patti con il Siviglia e intascare meno dei 13 milioni di euro pattuiti a gennaio, realizzando comunque una cessione fondamentale per il fpf, oppure far rientrare il montenegrino e cercare qualche nuovo acquirente.

Il tempo stringe e l’Inter deve assolutamente risolvere la questione legata al futuro di Stevan Jovetic.

Filippo Rivani