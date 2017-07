Calciomercato, Sporting Lisbona: arriva il francese Mathieu dal Barcellona

Lisbona (Portogallo), 7 lug. (LaPresse) - Jeremy Mathieu lascia il Barcellona e si trasferisce in Portogallo. Il 33enne difensore francese vestirà la maglia dello Sporting Lisbona, che annuncia l'accordo con il giocatore per le prossime due stagioni. Mathieu ha trascorso le ultime tre stagioni in blaugrana. Il club lusitano ha fissato una clausola rescissoria di 60 milioni.