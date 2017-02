Che brutto Barcellona! Salva tutto Messi con un rigore al 90': 2-1 al Leganés

Serviva una vittoria per dimenticare la trasferta di Parigi, una vittoria decisa e con un bel gioco. I tre punti sono arrivati, ma è arrivato anche qualche fischio in direzione di Luis Enrique visto la pochezza del proprio gioco contro un Leganés in difficoltà. Il gol di Messi dopo soli 4 minuti aveva illuso tutti, pronti ad aspettarsi l'ennesima goleada in campionato. Al contrario è stato il Leganés a creare più occasioni da gol e a trovare nella ripresa un meritatissimo pareggio con il neo entrato Unai López. Solo a quel punto il tecnico asturiano ha capito di dover mettere dentro l'artiglieria pesante, inserendo i vari Iniesta, Alba e Denis Suárez, trovando poi il gol partita al 90' grazie al calcio di rigore di Messi (da rivedere comunque il contatto Neymar-Mantovani). Per vincere un campionato, comunque, servono anche queste vittorie e in ogni caso il Barcellona ha evitato la fuga del Real Madrid che resta a +1 con due partite da recuperare. Qualche motivo per festeggiare c'è, come la 400esima presenza di Iniesta in maglia blaugrana.

Cronaca

Il Barcellona non ha tempo da perdere e dopo soli 4 minuti di gioco passa in vantaggio grazie alla rete di Messi, che ben appostato sul secondo palo mette dentro sull'assist di Luis Suárez. Si fa vedere anche il Leganés con la doppia occasione per El Zhar, ma per ben due volte risponde presente il portiere ter Stegen. I catalani vogliono chiudere in fretta la partita ma Herrerín si supera su Messi che cercava di chiudere al meglio un triangolo con Suárez. Occhio al Leganés nel finale di tempo: prima ci prova Mantovani sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi è decisivo ter Stegen su El Zhar.

Nella ripresa si mantiene l'equilibrio, si mangia una ghiotta chance Guerrero mentre dall'altra parte Herrerín è decisivo su Neymar mentre Mantovani salva sulla linea sulla conclusione di Rafinha Alcántara. Garitano sembra azzeccare i cambi: dentro Unai López e Machís, il secondo effettua l'assist per l'ex Athletic che con il piattone supera ter Stegen, firmando il suo primo gol in carriera nella Liga. Luis Enrique si gioca tre cambi nel giro di un minuto ma solo al 90' arriva la giocata della partita con Neymar che guadagna un rigore dopo un contatto in area con Mantovani (molto dubbio): dal dischetto non sbaglia invece Messi che firma il 2-1 definitivo. Ci sarebbe comunque tempo per pareggiare ed El Zhar va vicinissimo al clamoroso 2-2 con un destro da fuori area al 94'.

La statistica

34 - Con i due gol al Leganés, Messi ha segnato almeno una rete a 34 dei 36 avversari incontrati in carriera al Camp Nou. Solo il Xerez Club Deportivo e l'Hércules sono riusciti a 'scamparla' da un gol dell'argentino.

Il Tweet

C'è un altro buon motivo per festeggiare, la presenza n° 400 per Iniesta con la maglia del Barcellona. È il secondo nella storia del club a raggiungere questo risultato dopo Xavi (con 505 caps).

Il migliore

Lionel MESSI - A livello di velocità di gioco e di movimenti non siamo tanto distanti dalla gara di Parigi. Persi molti duelli al limite dell'area, ma è comunque decisivo per il suo Barcellona. Pronti via, realizza subito il gol del vantaggio ed è freddissimo dal dischetto - all'ultimo minuto - a regalare i tre punti che danno ancora speranza per lottare per Liga.

Il peggiore

L'asse Sergi ROBERTO-André GOMES - Nonostante su quella fascia sia presente Messi, è l'asse di destra l'anello debole del Barcellona. Mai incisiva la squadra di casa con il duo Roberto-Gomes, il portoghese non si rende mai pericoloso e non è mai utile alla causa, il terzino commette un errore clamoroso in occasione del gol del pari del Leganés, favorendo la salita di Machís.

Tabellino

Barcellona-Leganés 2-1

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Mathieu, Digne (81' Alba); André Gomes (80' Iniesta), Rakitić, Rafinha Alcántara (80' D.Suárez); Messi, L.Suárez, Neymar. All. Luis Enrique

Leganés (4-2-3-1): Herrerín, Tito Román, Mantovani, Siovas (87' Pablo Insua), D.Rico; A.Martín, Morán (65' Unai López); El Zhar, Gabriel Pires, Szymanowski (70' Machís); MA Guerrero. All. Asier Garitano

Marcatori: 4' e 90' rig. Messi (B); 71' Unai López (L)

Arbitro: Ignacio Iglesias Villanueva

Ammoniti: 46' L.Suárez, 55' Mantovani, 87' Siovas, 90+5 A.Martín

Espulsi: nessuno