Clamoroso a Valencia: Prandelli dà le dimissioni!

E’ una notizia che ha colto di sorpresa anche i media spagnoli perché prima di oggi non c’era stata davvero nessuna particolare avvisaglia: Cesare Prandelli non è più il tecnico del Valencia.

L’ex ct della nazionale italiana, arrivato al Mestalla lo scorso primo di dicembre, lascia dopo praticamente meno di 3 mesi e un totale di otto partite nella Liga. Abbastanza scarno il bottino di Prandelli qui in mezzo che, di fatto, ha raccolto solo una vittoria – per giunta all’esordio – contro lo Sporting Gijon (2-1). Per il resto i risultati dicono 3 pareggi e 4 sconfitte. Ruolino che ha lasciato il Valencia al 17esimo posto della Liga a quota 12 punti, gli stessi dello Sporting Gijon al momento terz’ultimo e retrocesso in Liga Adelante.

Per Prandelli però anche due vittorie in Coppa del Re contro il Leganes che avevano permesso al Valencia il passaggio al secondo turno.

Dalla dirigenza al momento nessun nome sul successore dell’allenatore italiano ma solo la conferma della scelta di Prandelli straverso questo comunicato ufficiale:

" Cesare Prandelli ha presentato venerdì 30 dicembre le sue dimissioni irrevocabili come primo allenatore della squadra. 'Voro' González passa a sostituirlo come capo della prima squadra. Questo Sabato, 31 dicembre alle ore 10.00 nel Media Center della Ciudad Deportiva de Paterna, il consigliere Anil Murthy e il direttore sportivo, Jesús García Pitarch, terreanno ai media una conferenza stampa. "