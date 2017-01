Clamoroso no al Real Madrid: Alexander Isak riufiuta i blancos, lui preferisce il Borussia Dortmund

Clamoroso rifiuto al Real Madrid. Secondo quando riportato dal giornale svedese Aftonbladet, l'affare che vedeva Alexander Isak ai blancos sarebbe saltato per volere dello stesso giocatore classe '99 che si è rifiutato di dire sì al Real Madrid.

Nonostante la trattativa si fosse conclusa positivamente tra AIK Stoccolma e le Merengues, il giocatore ha detto di no, preferendo altre mete per crescere e diventare uno dei più forti del panorama europeo. Isak, ha infatti espresso la volontà di approdare al Borussia Dortmund, squadra (e campionato) a lui più congeniale per la giusta crescita. Un affare che si può fare per i tedeschi, alle giuste cifre, soprattutto perché la squadra di Thomas Tuchel è rimasta senza attaccanti di ruolo dopo la partenza di Aubameyang in Coppa d'Africa e la cessione imminente di Adrián Ramos in Cina.

Non è la prima volta che dei giovani talenti dicano di no a delle big, nonostante il prestigio della squadra. Ci ricordiamo infatti del clamoroso rifiuto da parte di Luciano Vietto di approdare al Barcellona nell'ultima estate con l'attaccante argentino - in uscita dall'Atlético Madrid - che ha preferito approdare al Siviglia per avere la certezza di giocare.

La scheda di Alexander Isak:

Data di nascita : 21 Settembre 1999 (17 anni)

: 21 Settembre 1999 (17 anni) Ruolo : attaccante / ala destra

: attaccante / ala destra Piede preferito : destro

: destro Nazionalità : svedese

: svedese Valutazione transfermarkt : 1,75 milioni

: 1,75 milioni Squadra : AIK Solna

: AIK Solna Scadenza contratto : 31 Giugno 2018

: 31 Giugno 2018 Procuratore : Famiglia

: Famiglia Altezza x peso: 1,90 x 72 kg

Un comportamento, quindi, non così strano da parte di Alexander Isak, soprattutto per come sono andati gli ultimi 'giovani' acquistati dal Real Madrid. Isco e James Rodríguez faticano a trovare un posto nella squadra di Zidane, che dire poi di Ødegaard che a Madrid ha fatto tutto meno che crescere dal punto di vista calcistico.