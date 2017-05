Confermata la condanna di 21 mesi a Messi per frode fiscale

La Corta Suprema spagnola ha confermato la condanna a 21 mesi di carcere inflitta dal tribunale di Barcellona a Lionel Messi nell'ambito dell'inchiesta per frode fiscale in cui è coinvolto anche il padre Jorge, a cui è stata ridotta la pena a 15 mesi. Oltre alla pena detentiva la sentenza prevede una multa di 2 milioni di euro al giocatore e di 1,3 milioni al padre.

La 'Pulce' è stata giudicata colpevole di aver frodato il fisco spagnolo per 4,1 milioni di euro relativi a diritti d'immagine non dichiarati. Il fuoriclasse argentino in ogni caso non andrà in carcere: la sanzione infatti è sospesa essendo la condanna - la prima - inferiore ai due anni. L'ultima parola spetta però al Tribunale di Barcellona.