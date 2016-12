Cristiano Ronaldo aiuta i bambini in Siria: “Non perdete la speranza, io sono con voi”

Il cuore d’oro di Cristiano Ronaldo tocca anche i bambini della Siria e della città di Aleppo, dove si sta consumando uno dei capitoli più feroci e sanguinosi della guerra civile che da anni sta squassando il Paese mediorientale. La stella del Real Madrid ha sottoscritto una grossa donazione all’organizzazione umanitaria “Save the Children”, perché possano portare aiuti più importanti e concreti alla popolazione colpita dalle atrocità del conflitto: Ronaldo ha espresso la propria vicinanza e supporto attraverso un video-messaggio pubblicato sui propri profili social.

" Ciao. Questo è un messaggio per i bambini in Siria. Sappiamo che state soffrendo moltissimo. Io sono un giocatore molto famoso, ma voi siete i veri eroi. Non perdete la speranza. Il mondo è con voi. Ci interessiamo a voi. Io sono con voi. "

“La generosa donazione di Ronaldo ci aiuterà a sostenere i bambini di Aleppo e della Siria, che hanno sofferto cose inimmaginabili – ha dichiarato il direttore di Save the Children, Nick Finney -. Siamo enormemente grati per quello che ha fatto. Ronaldo non è soltanto una delle icone più importanti dello sport internazionale, ma è anche diventato un faro di speranza per milioni di ragazzi e ragazze in tutto il mondo. E la speranza è ciò che i bambini della Siria in questo momento desiderano più di ogni altra cosa”.